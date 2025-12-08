В Укрпошті розповіли, на що можна витратити 1000 грн «зимової підтримки» у відділеннях Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Понад 1 000 000 українців вже оформили Зимову підтримку через Укрпошту і починають отримувати виплати.

В Укрпошті пояснили , на що ці кошти можна витратити, а на що — ні.

Кошти програми Зимова підтримка, якими ви розраховуєтесь карткою Національного кешбеку, у відділеннях Укрпошти можна витратити на таке:

• оплату комунальних послуг;

• оплату поштових послуг — відправлення та отримання посилок, листів;

• передплату українських газет і журналів;

• придбання ліків та інших товарів забезпечує українське виробництво, що входять до переліку програми;

• донати на підтримку Збройних Сил України.

Окрема тема — післяплата, яку можна оплачувати коштами Зимової підтримки лише за вмісту посилок — товари українського виробництва, які входять до програми Національного кешбеку.

«Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон — ні», — написали там.

Укрпошта приймає заяви про оформлення програми Зимова підтримка до 24 грудня, до Різдва.

7 грудня, вразливим категоріям українців почали нараховувати виплати у розмірі 6500 грн. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто може отримати 6500 «Зимової підтримки»

Програма призначена для громадян, які потребують найбільшої підтримки:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які виховуються в дитбудинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

діти ВПО, які отримують виплати на проживання;

діти із малозабезпечених сімей;

люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО тощо;

одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

Прем’єрка нагадала, що гроші можна буде витратити на ліки, одяг, взуття протягом шести місяців після надходження коштів.

