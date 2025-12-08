В Укрпошті розповіли, на що можна витратити 1000 грн «зимової підтримки» у відділеннях
Понад 1 000 000 українців вже оформили Зимову підтримку через Укрпошту і починають отримувати виплати.
В Укрпошті пояснили, на що ці кошти можна витратити, а на що — ні.
Кошти програми Зимова підтримка, якими ви розраховуєтесь карткою Національного кешбеку, у відділеннях Укрпошти можна витратити на таке:
• оплату комунальних послуг;
• оплату поштових послуг — відправлення та отримання посилок, листів;
• передплату українських газет і журналів;
• придбання ліків та інших товарів забезпечує українське виробництво, що входять до переліку програми;
• донати на підтримку Збройних Сил України.
Окрема тема — післяплата, яку можна оплачувати коштами Зимової підтримки лише за вмісту посилок — товари українського виробництва, які входять до програми Національного кешбеку.
«Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон — ні», — написали там.
Укрпошта приймає заяви про оформлення програми Зимова підтримка до 24 грудня, до Різдва.
Нагадаємо, 7 грудня, вразливим категоріям українців почали нараховувати виплати у розмірі 6500 грн. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Хто може отримати 6500 «Зимової підтримки»
Програма призначена для громадян, які потребують найбільшої підтримки:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, які виховуються в дитбудинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- діти ВПО, які отримують виплати на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей;
- люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО тощо;
- одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.
Прем’єрка нагадала, що гроші можна буде витратити на ліки, одяг, взуття протягом шести місяців після надходження коштів.
Поділитися новиною
Також за темою
Укрпошта запустила свій перший поштомат
В Укрпошті розповіли, на що можна витратити 1000 грн «зимової підтримки» у відділеннях
У Польщі змінили терміни виплати 800 Плюс у грудні
Як обрати легальну святкову ялинку — роз’яснення МВС
Реєстр боржників: як онлайн перевірити себе та уникнути блокування рахунків
Чорна пʼятниця в Україні: що купували та хто витратив найбільше