В Укрпошті розповіли, на що можна витратити 1000 грн «зимової підтримки» у відділеннях

Понад 1 000 000 українців вже оформили Зимову підтримку через Укрпошту і починають отримувати виплати.
В Укрпошті пояснили, на що ці кошти можна витратити, а на що — ні.
Кошти програми Зимова підтримка, якими ви розраховуєтесь карткою Національного кешбеку, у відділеннях Укрпошти можна витратити на таке:
• оплату комунальних послуг;
• оплату поштових послуг — відправлення та отримання посилок, листів;
• передплату українських газет і журналів;
• придбання ліків та інших товарів забезпечує українське виробництво, що входять до переліку програми;
• донати на підтримку Збройних Сил України.
Окрема тема — післяплата, яку можна оплачувати коштами Зимової підтримки лише за вмісту посилок — товари українського виробництва, які входять до програми Національного кешбеку.
«Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон — ні», — написали там.
Укрпошта приймає заяви про оформлення програми Зимова підтримка до 24 грудня, до Різдва.
Нагадаємо, 7 грудня, вразливим категоріям українців почали нараховувати виплати у розмірі 6500 грн. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто може отримати 6500 «Зимової підтримки»

Програма призначена для громадян, які потребують найбільшої підтримки:
  • діти під опікою чи піклуванням;
  • діти з інвалідністю, які виховуються в дитбудинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
  • діти ВПО, які отримують виплати на проживання;
  • діти із малозабезпечених сімей;
  • люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО тощо;
  • одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.
Прем’єрка нагадала, що гроші можна буде витратити на ліки, одяг, взуття протягом шести місяців після надходження коштів.
