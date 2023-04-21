Є хвилинка? Опитування від Finance.ua — Finance.ua

Є хвилинка? Опитування від Finance.ua Сьогодні 17:33

Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

Друзі!



Дякуємо вам за довіру та вибір порталу Finance.ua. Будемо дуже вдячні, якщо ви знайдете й 5 хвилин для нашого опитування.



Питання нескладні, однак відповіді на них допоможуть нам розуміти ще більше, яка інформація для вас буде найкориснішою. В якому напрямі нам варто робити ще більше, а кого з наших співробітників нагороджувати за відмінну роботу.

Дякуємо за час, який витрачаєте на допомогу нам — це для нас на вагу золота!

З повагою,

редакція Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.