Є хвилинка? Опитування від Finance.ua — Finance.ua

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Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

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Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Друзі!

Дякуємо вам за довіру та вибір порталу Finance.ua. Будемо дуже вдячні, якщо ви знайдете й 5 хвилин для нашого опитування.
Питання нескладні, однак відповіді на них допоможуть нам розуміти ще більше, яка інформація для вас буде найкориснішою. В якому напрямі нам варто робити ще більше, а кого з наших співробітників нагороджувати за відмінну роботу.
Дякуємо за час, який витрачаєте на допомогу нам — це для нас на вагу золота!
З повагою,
редакція Finance.ua

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За матеріалами:
Finance.ua
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