Як шахраї намагаються отримати компенсацію єВідновлення, коли вона їм не призначена — Finance.ua

Як шахраї намагаються отримати компенсацію єВідновлення, коли вона їм не призначена Сьогодні 10:33 — Нерухомість

Фото: ДСНС

Нині розроблений механізм компенсацій за пошкоджене або знищене в результаті російської збройної агресії житло. Цей механізм продемонстрував високу ефективність — сукупна сума погоджених компенсацій за програмою єВідновлення перетнула відмітку у 7 млрд гривень, а кошти на відновлення житлових умов призначено понад 38 тис. заявників.

Але, окрім вирішення житлового питання для людей, які цього дійсно потребують, програму єВідновлення неодноразово пробували використати і громадяни, для яких по закону ця компенсація не передбачена.

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Про це повідомила Голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

З метою вдосконалення програми єВідновлення восени 2023 року провели серію публічних консультацій.

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В результаті цих заходів вдалосявиявити найпоширеніші випадки зловживань з боку потенційних отримувачів компенсації.

Найпоширеніші зловживання з боку заявників:

Спроби видати занедбане житло за таке, що зазнало пошкоджень в результаті збройної агресії рф проти України;

Навмисне пошкодження житла заради компенсації;

Подання недостовірної інформації про пошкодження — використання для заяв фотографій, оброблених у програмі Photoshop;

Спроби отримання компенсації двічі: якщо ремонтні роботи ще не виконані, підстав для відмови немає;

Отримання допомоги на відновлення житла з декількох джерел — не лише за кошти єВідновлення, але і за кошти, зокрема, благодійних фондів;

Спроби подати заявку невласниками житла;

«Також ми бачимо високу активність з боку громадян, яким Законом обмежено право отримати компенсацію, але вони все ж таки намагаються зробити це обманом. Зокрема, йдеться про людей, які допомагали окупантам, підсанкційних осіб, громадянам, у яких є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І „Злочини проти основ національної безпеки України“ Особливої частини Кримінального кодексу України», — зазначила народна депутатка.

Що роблять щоб не було зловживань

Більшості зловживань вдається запобігти, але на етапі розробки зараз декілька важливих нововведень, які зроблять програму ще більш прозорою.

Розробляється алгоритм виявлення випадків, коли заявник отримує матеріальну допомогу з кількох джерел. Окрім цього, всі благодійні джерела, які надають гуманітарну допомогу громадянам, зобов‘яжуть фіксувати відповідну інформацію. Це дозволить запобігти подвійному відшкодуванню.

Крім цього, обговорюється можливість доповнити кримінальний та адміністративний кодекси України статтями про відповідальність для таких заявників.

«Також ми не виключаємо можливості, що масові виплати компенсацій можуть призвести до підвищення цін на ринку нерухомості, особливо це стосується більш безпечних регіонів, тому є сенс розробити механізм врегулювання або стримування цього», — резюмувала Олена Шуляк.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, з грудня 2023 року для українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, з’явилася зможуть отримати допомогу для проведення не лише термінового ремонту (сума компенсації - до 200 тис гривень) і капітального ремонту своїх домівок.

Максимальна сума компенсації на цьому етапі: 350 тис. гривень для відновлення квартири і 500 тис. гривень для приватного будинку.

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