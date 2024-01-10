Тендери з відновлення зруйнованого житла на Київщині: БЕБ виявило порушень на 105 млн грн — Finance.ua

Тендери з відновлення зруйнованого житла на Київщині: БЕБ виявило порушень на 105 млн грн Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Тендери з відновлення зруйнованого житла на Київщині: БЕБ виявило порушень на 105 млн грн

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області проаналізували близько трьох тисяч тендерних закупівель на загальну суму 32 млрд гривень.

Про це пише Бюро економічної безпеки України.

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Особливу увагу аналітики приділяли питанню відбудови житла на Київщині, що постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації. Загальна сума ризикових закупівель у цій сфері складає понад 105 млн гривень. Це стосується тендерних закупівель, які проводять всі громади Київщини.

Основне порушення в згадуваних закупівлях — завищення цін на товари, роботи та послуги (у деяких випадках від 2 до 20 млн грн). Також інколи переможці тендерних закупівель фігурують в кримінальних провадженнях за статтею 191 КК України або заявлені в тендерній документації працівники виконують роботи одночасно на 10 і більше об'єктах.

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З метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень та упередження неефективного використання бюджетних коштів організаторам торгів вже направлені рекомендації задля попередження можливих зловживань.

У Київській обласній військовій адміністрації наголошують, що вже визначено підрядні організації, з якими не будуть продовжувати договори на проведення відновлювальних робіт.

«Пріоритетне завдання, яке стоїть перед співробітниками Бюро економічної безпеки у цьому секторі, — виявити ризикові закупівлі й домогтися, щоб розпорядники бюджетних коштів, які оголошували тендери, скасували невигідні для держави результати або домовилися про зниження цін та про більш прийнятні умови. Окрім того, представники БЕБ беруть активну участь в засіданнях робочої групи „Прозорість та підзвітність“, створеної при Київській обласній військовий адміністрації. Зокрема під час таких засідань обговорюється проблемні питання по кожній громаді та по кожному об'єкту, що в майбутньому дає змогу попереджати такі правопорушення», — наголосив керівник ТУ БЕБ у Київській області Максим Кутерга.

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