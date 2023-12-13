БЕБ знайшло порушень на «Укрзалізниці» на 75 млн грн — Finance.ua
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БЕБ знайшло порушень на «Укрзалізниці» на 75 млн грн

Кримінал
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БЕБ знайшло порушень на «Укрзалізниці» на 75 млн грн
БЕБ знайшло порушень на «Укрзалізниці» на 75 млн грн, Фото: esbu.gov.ua
Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили, що Укрзалізниця могла продавати щебеневу продукцію приватним суб'єктам господарювання за прямими договорами за цінами нижчими у 2,5 раза від ринкових.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Аби встановити суму завданих збитків, БЕБ витребувало інформацію від АТ «Укрзалізниця» щодо обсягів та вартості реалізованого товару приватним суб'єктам господарювання.
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Аналітики порівняли дані та встановили, що ціни були нижчими від ринкових в середньому у 2,5 раза, тобто сума недоотриманого АТ «Укрзалізниця» прибутку лише за 6 місяців може сягати 75 млн грн.
Фахівці Бюро скерували пропозиції до Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Мінінфраструктури та АТ «Укрзалізниця» щодо посилення контролю за видобутком та формуванням ціни на щебеневу продукцію та внесення змін до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства «Українська залізниця».
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Водночас аналітики рекомендували доповнити перелік майна, яке реалізовується на конкурентних засадах, та запровадити тендерну процедуру продажу щебеневої продукції.
Уряд врахував пропозиції Бюро та вніс відповідні зміни до нормативних документів.
Також, за рекомендацією фахівців Бюро, Кабмін надав доручення розпочати аудит ефективності роботи АТ «Укрзалізниця».

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За матеріалами:
Finance.ua
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