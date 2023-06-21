У НАБУ визнали, що не можуть впоратися із системними розкраданнями в «Укрзалізниці» — Finance.ua

У НАБУ визнали, що не можуть впоратися із системними розкраданнями в «Укрзалізниці» Сьогодні 19:47 — Казна та Політика

У НАБУ визнали, що не можуть впоратися із системними розкраданнями в «Укрзалізниці»

Національне антикорупційне бюро заявляє про системні факти розкрадань, які фіксуються при закупівлях «Укрзалізниці», через що НАБУ навіть було змушене створити окремий підрозділ.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю Укрінформу.

«Там постійна проблема з привласненням коштів саме на публічних закупівлях, є ознаки створення бек-офісів, які отримують відкати», — сказав Кривонос.

За його словами, НАБУ надало уряду рекомендації, оскільки ситуація свідчить про необхідність системних змін на «Укрзалізниці» для усунення самої причини виникнення корупції. Проте, ці рекомендації досі не виконано.

«Вони досі залишаються актуальними, і ми сподіваємося, що уряд нарешті виправить ситуацію, яка склалася на „Укрзалізниці“ із закупівлями», — додав Кривонос.

Своєю чергою, НАБУ ще з 2015 року було змушене створити цілий підрозділ, який займається розслідуванням виключно справ стосовно порушень на «Укрзалізниці».

«У нашому провадженні близько 80 таких справ. Збитки сягають понад 700 млн грн. Ми уже притягнули до відповідальності вісьмох керівників департаментів „Укрзалізниці“, на які покладені обов’язки закупівель», — розповів глава НАБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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