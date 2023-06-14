В «Укрзалізниці» викрили нову масштабну корупцію на закупівлі газу — НАБУ — Finance.ua

В «Укрзалізниці» викрили нову масштабну корупцію на закупівлі газу — НАБУ Сьогодні 09:48 — Кримінал

В «Укрзалізниці» викрили нову масштабну корупцію на закупівлі газу — НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття нового випадку масштабної корупції в «Укрзалізниці». Ідеться про махінації на суму 206 мільйонів гривень при закупівлі газу для потреб підприємства.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У цій справі вже оголосили підозри чотирьом людям.

За даними слідства, основою схеми став базовий договір закупівлі, до якого підписувались додаткові угоди. Зловмисники використали це, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінову різницю учасники схеми розподіляли між собою.

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У НАБУ зазначили, що схема діяла з 2016 до 2020 роки і розслідування цих розкрадань розпочалося ще на початку 2020-го.

Антикорупційні органи відзначили, що до кримінальної відповідальності за корупцію притягується майже кожен очільник філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ, який очолював підприємство з 2015 року і донині — загалом це вісім людей. Ця філія здійснює централізовані закупівлі для «Укрзалізниці».

«НАБУ неодноразово зверталось до уряду з рекомендаціями щодо усунення причин і умов, які сприяють корупції в УЗ. Надані рекомендації залишаються актуальними», — резюмували в агентстві.

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