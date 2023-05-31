НАБУ і САП викрили схему з паливом на "Укрспирті" на 55 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАБУ і САП викрили схему з паливом на "Укрспирті" на 55 мільйонів

Технології&Авто
14
НАБУ і САП викрили схему з паливом на "Укрспирті" на 55 мільйонів
НАБУ і САП викрили схему з паливом на "Укрспирті" на 55 мільйонів
Детективи НАБУ у співпраці із прокурорами САП викрили схему реалізації на ДП «Укрспирт» котельного коксохімічного палива за завищеними цінами.
Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.
«За даними слідства, у 2017−2020 роки ДП «Укрспирт» оголосило тендери на закупівлю такого палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії. Вони поставили понад 20 тис. тонн палива за цінами, вищими від ринкових. Для створення видимості прозорості аукціону, підприємці забезпечили участь технічних учасників.
Державному підприємству «Укрспирт» завдано збитків на суму понад 55 млн грн", — йдеться у повідомленні НАБУ.
Зазначається, що 30 травня сімом особам, причетним до схеми, повідомили про підозру. З них троє на момент скоєння злочину працювали на керівних посадах у ДП «Укрспирт».
«Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Двох осіб (колишнього начальника управління ДП та одного з фактичних бенефіціарів групи підприємств) затримали в порядку ст. 208 КПК України», — додали в НАБУ.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.