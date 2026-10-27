«Безумовно, будівельна сфера — стратегічна, і у нас резервування на рівні 50%. Але я вважаю, що цих людей треба зберігати і підвищити цей відсоток», — підкреслив він.
Ніконов зазначив, що його компанії вдалося уникнути суттєвого кадрового дефіциту завдяки прийнятому після ковідних карантинів рішенню приймати працівників безпосередньо у штат, замість залучення тимчасових бригад.
«Мова про такі спеціальності як слюсарі, муляри, штукатури, бетонщики та інші. Ми створили свій штат людей, які працюють у генпідрядника. Решта компаній користувались послугами приїжджих бригад», — пояснив девелопер.
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українці стали активніше відгукуватися на вакансії у сфері виробництва, логістики та будівництва. За рік кількість відгуків на окремі робітничі професії зросла в кілька разів.
Про це свідчать дані OLX Робота.