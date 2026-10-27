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Дефіцит професійних кадрів у будівництві — до 70%

Казна та Політика
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Дефіцит професійних кадрів у будівництві — до 70%
Дефіцит професійних кадрів у будівництві — до 70%
Дефіцит робочої сили у сфері будівництва в Україні на сьогодні становить 60−70%, варто розглянути зміну квоти бронювання.
Про це повідомив засновник девелоперської компанії KAN Development Ігор Ніконов на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві в понеділок, пише Іnterfax.
«Не вистачає всіх, спеціалістів будь-якої будівельної спеціальності і дефіцит становить 60−70% від показнику, який мав би бути», — розповів він.
За словами бізнесмена, варто розглянути підвищення можливостей бронювання будівельників.
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«Безумовно, будівельна сфера — стратегічна, і у нас резервування на рівні 50%. Але я вважаю, що цих людей треба зберігати і підвищити цей відсоток», — підкреслив він.
Ніконов зазначив, що його компанії вдалося уникнути суттєвого кадрового дефіциту завдяки прийнятому після ковідних карантинів рішенню приймати працівників безпосередньо у штат, замість залучення тимчасових бригад.
«Мова про такі спеціальності як слюсарі, муляри, штукатури, бетонщики та інші. Ми створили свій штат людей, які працюють у генпідрядника. Решта компаній користувались послугами приїжджих бригад», — пояснив девелопер.
Раніше ми писали, що українці стали активніше відгукуватися на вакансії у сфері виробництва, логістики та будівництва. За рік кількість відгуків на окремі робітничі професії зросла в кілька разів. Про це свідчать дані OLX Робота.
За матеріалами:
Finance.ua
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