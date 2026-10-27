ВРприйняла за основу пропозиції та висновки до проєкту державного бюджету на 2027 рік.

За відповідне рішення проголосували 232 народних депутати. Голосування за прийняття державного кошторису у першому читанні очікується 28 жовтня. Фінальне голосування за прийняття документу в цілому планується наприкінці листопада.

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Уряд закладає у державний бюджет на 2027 рік продовження війни, тому пріоритетними видатками залишатимуться безпека й оборона.

Про це під час виступу у залі парламенту заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише УНІАН.

«Уряд вчасно подав проєкт бюджету на 2027 рік, розроблений в умовах повномасштабного військового вторгнення, який передбачає продовження війни на 2027 рік. Відповідно, видатки пріоритетні в нас визначені — сектор безпеки оборони», — сказав Марченко.

Під час підготовки документа народні депутати подали понад п’ять тисяч поправок. Їх розгляд на бюджетному комітеті тривав більше дев’яти годин.

Міністр зазначив, що уряд уважно розглянув пропозиції парламентарів, однак збільшення видатків залежатиме від наявності фінансових ресурсів.

«Бюджет має бути збалансований. Це не про якісь визначені пріоритети, це має бути баланс інтересів всіх в країні. Основний пріоритет — сектор безпеки й оборони, а далі будемо визначатися за наявності ресурсу», — відмітив він.

Марченко зазначив, що одним із ключових джерел фінансування бюджету є допомога міжнародних партнерів.

«При всьому бажанні жити краще, треба розуміти, за чий рахунок ми будемо жити краще. Або за рахунок власних платників податків, що досить зараз є обмеженим через постійні обстріли, або за рахунок партнерів, які нам дійсно хочуть допомогти в 2027 році», — сказав Марченко.

Видатки

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що для врахування всіх поданих поправок знадобилося б додатково 13,5 трлн грн. За її словами, ця цифра дорівнює майже двом річним бюджетам країни.

Вона також відмітила, що багато пропозицій не відповідають регламентним вимогам, оскільки не мають реалістичних джерел фінансування або належних розрахунків.

«В результаті засідання робочої групи та бюджетного комітету ми запропонували врахувати 90 пропозицій в усіх сферах нашого життя, починаючи від оборони, соціальної політики, охорони здоров’я, закінчуючи місцевими бюджетами», — сказала вона.

Зокрема, уряду доручили до другого читання бюджету опрацювати питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, а також збільшення державних гарантій для підприємств оборонно-промислового комплексу. Депутати пропонують подвоїти обсяг цих гарантій до 60 млрд грн.

Крім того, уряд має опрацювати можливість збільшення видатків на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України.