БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого конвертатора, що допомагали не платити податки — Finance.ua
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БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого конвертатора, що допомагали не платити податки

Кримінал
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БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого конвертатора, що допомагали не платити податки
БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого конвертатора, що допомагали не платити податки, Фото: esbu.gov.ua
Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанії відомого конвертатора, що надавали послуги з ухилення від податків.
Про це інформує пресслужба БЕБ.
«Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом згадувані підприємства надавали переважно великим мережам роздрібної торгівлі», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що за результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами, становить 767 млн гривень, відзначили у Бюро. При цьому, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ групи компаній за 2020−2023 роки становить 21 млрд гривень.
Наразі детективи встановлюють остаточну суму збитків, завданих бюджету.
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«За попередньою інформацією, „король обналу“ координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи за кордоном», — йдеться у повідомленні.
Директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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