У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали військових та волонтерів на 1,2 млн гривень — Finance.ua

У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали військових та волонтерів на 1,2 млн гривень Сьогодні 09:45 — Кримінал

У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали військових та волонтерів на 1,2 млн гривень

У Дніпрі поліція викрила групу шахраїв, які ошукали волонтерів та військових на 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зловмисники розміщували оголошення на різних інтернет-платформах про продаж автомобілів ввезених в Україну з-за кордону за «привабливою ціною». Ця вартість включала і послугу подальшого розмитнення та реєстрацію автомобіля одразу на ім'я покупця.

У разі досягнення згоди громадянам пропонувалося зробити передплату на картковий рахунок — від 300 до 1000 доларів. Після цього покупцям надсилалися відео щодо стану авто та фото підроблених документів.

Щойно учасники групи отримували решту суми, блокували потерпілих та змінювали телефонні номери. Відтак громадяни позбувалися власних грошей та не отримували автомобілі, які б мали віддати військовим для виконання ними бойових завдань.

Правоохоронці вилучили у шахраїв автомобілі, зброю, майже чотири десятки банківських карток , мобільних телефоні та сім-карток, комп’ютерну техніку тощо. Вартість вилученого становить майже 800 тис. грн.

За шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’яти років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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