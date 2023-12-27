У Києві мережа кінотеатрів ухилилася від податків на 10 млн грн, але погодилася їх компенсувати — БЕБ Сьогодні 16:30 — Кримінал

У Києві мережа кінотеатрів ухилилася від податків на 10 млн грн, але погодилася їх компенсувати — БЕБ

Детективи територіального управління БЕБ у місті Києві виявили факти ухилення від сплати податків однією з найбільших мереж кінотеатрів столиці. Загальна сума збитків державному бюджету у двох кримінальних провадженнях становить 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

За матеріалами аналітичного підрозділу ТУ БЕБ у м. Києві детективи відкрили кримінальне провадження стосовно ухилення від сплати податків, у тому числі щодо несвоєчасно сплаченого ЄСВ у розмірі 5 млн грн. Згодом щодо іншої компанії з цієї ж групи було розпочато ще одне кримінальне провадження.

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Під час слідства компанія погодилась на співпрацю та погасила борг перед державою ще до вручення підозри її посадовим особам.

Детективи БЕБ скерували до суду два клопотання про звільнення відповідальних осіб компанії від кримінальної відповідальності. До бюджету відшкодовано близько 10 мільйонів гривень.

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