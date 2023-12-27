У Києві мережа кінотеатрів ухилилася від податків на 10 млн грн, але погодилася їх компенсувати — БЕБ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві мережа кінотеатрів ухилилася від податків на 10 млн грн, але погодилася їх компенсувати — БЕБ

Кримінал
54
У Києві мережа кінотеатрів ухилилася від податків на 10 млн грн, але погодилася їх компенсувати — БЕБ
У Києві мережа кінотеатрів ухилилася від податків на 10 млн грн, але погодилася їх компенсувати — БЕБ
Детективи територіального управління БЕБ у місті Києві виявили факти ухилення від сплати податків однією з найбільших мереж кінотеатрів столиці. Загальна сума збитків державному бюджету у двох кримінальних провадженнях становить 10 мільйонів гривень.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
За матеріалами аналітичного підрозділу ТУ БЕБ у м. Києві детективи відкрили кримінальне провадження стосовно ухилення від сплати податків, у тому числі щодо несвоєчасно сплаченого ЄСВ у розмірі 5 млн грн. Згодом щодо іншої компанії з цієї ж групи було розпочато ще одне кримінальне провадження.
Читайте також
Під час слідства компанія погодилась на співпрацю та погасила борг перед державою ще до вручення підозри її посадовим особам.
Детективи БЕБ скерували до суду два клопотання про звільнення відповідальних осіб компанії від кримінальної відповідальності. До бюджету відшкодовано близько 10 мільйонів гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.