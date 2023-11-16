БЕБ викрило схему розтрати 13,5 млн на ремонті будівлі для ВПО у Чернівецькій області — Finance.ua

БЕБ викрило схему розтрати 13,5 млн на ремонті будівлі для ВПО у Чернівецькій області
Бюро економічної безпеки викрило схему розтрати 13,5 млн бюджетних коштів на ремонті будівлі для внутрішньо переміщених осіб у Чернівецькій області.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Раніше комунальна установа органу місцевого самоврядування оголосила закупівлю з капітального ремонту будівлі комунальної власності. Проте переможець конкурсу не надав усіх необхідних документів. За результатами аудиторського моніторингу закупівлі торги вирішили скасувати.
Читайте також
Згодом установа повторно оголосила закупівлю. Аналітики Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області встановили, що подані учасником закупівлі документи не відповідають кваліфікаційним вимогам тендерної документації, оскільки виконання робіт передбачало використання визначеної у переліку техніки. А учасник не надав підтверджувальних документів про наявність у його власності або користуванні техніки, якою виконуються 60−70% усіх робіт.
Читайте також
Відтак тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі повинні були відхилити. Попри це, його визначили переможцем.
Аналітики Теруправління скерували до комунальної установи-замовника лист із рекомендацією щодо усунення виявлених порушень.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною