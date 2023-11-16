БЕБ викрило схему розтрати 13,5 млн на ремонті будівлі для ВПО у Чернівецькій області — Finance.ua

БЕБ викрило схему розтрати 13,5 млн на ремонті будівлі для ВПО у Чернівецькій області Сьогодні 16:30 — Кримінал

БЕБ викрило схему розтрати 13,5 млн на ремонті будівлі для ВПО у Чернівецькій області, Фото: esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки викрило схему розтрати 13,5 млн бюджетних коштів на ремонті будівлі для внутрішньо переміщених осіб у Чернівецькій області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Раніше комунальна установа органу місцевого самоврядування оголосила закупівлю з капітального ремонту будівлі комунальної власності. Проте переможець конкурсу не надав усіх необхідних документів. За результатами аудиторського моніторингу закупівлі торги вирішили скасувати.

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Згодом установа повторно оголосила закупівлю. Аналітики Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області встановили, що подані учасником закупівлі документи не відповідають кваліфікаційним вимогам тендерної документації, оскільки виконання робіт передбачало використання визначеної у переліку техніки. А учасник не надав підтверджувальних документів про наявність у його власності або користуванні техніки, якою виконуються 60−70% усіх робіт.

Відтак тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі повинні були відхилити. Попри це, його визначили переможцем.

Аналітики Теруправління скерували до комунальної установи-замовника лист із рекомендацією щодо усунення виявлених порушень.

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