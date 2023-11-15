У Києві псевдоволонтер привласнила 1 млн грн, обдуривши постраждалих від російської агресії — Finance.ua

У Києві псевдоволонтер привласнила 1 млн грн, обдуривши постраждалих від російської агресії
Правоохоронці Києва повідомили про підозру уродженці Донецької області, яка в шахрайський спосіб заволоділа 1 млн грн коштів постраждалих від російської агресії.
Про це інформують у Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, підозрювана вигадала історію про те, що вона займається волонтерською діяльністю та має змогу купувати товари по знижці від 50 до 70 відсотків в мережі будівельно-господарських магазинів «Епіцентр».
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Під приводом здійснення волонтерської діяльності жінка «продавала» різноманітну електронну техніку, гаджети та будівельні матеріали.
Шахрайка запевняла потерпілих купувати через неї товари за вигідною ціною, а отримані шахрайським шляхом гроші витрачала на власні потреби.
Потерпілими, як правило, виступали жителі міста Ірпеня, які намагалися закупити будівельні матеріали для відновлення власних помешкань, постраждалих від російської агресії.
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У зазначений спосіб зловмисниця заробила близько 1 млн грн, а від її дій постраждали 15 осіб.
Слідство триває. Встановлюються дані інших потерпілих від протиправних дій підозрюваної.
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