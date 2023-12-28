Експосадовці Укрзалізниці незаконно нарахували премії на 1,6 млн грн — прокуратура
Двоє експосадовців Укрзалізниці незаконно нарахували премій на 1,6 млн грн. Їм загрожує від 7 до 12 років.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
«Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців однієї з філій АТ „Укрзалізниця“ за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)», — сказано в повідомленні.
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Згідно з матеріалами слідства, обвинувачені, займаючи посади директора та першого заступника директора філії АТ «Укрзалізниця», діючи у змові між собою, без погодження з членами правління, ухвалили рішення про незаконне нарахування та виплати грошових премій працівникам філії за роботи, які ними фактично не виконувались.
Зазначені дії посадовців призвели до розтрати грошових коштів АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 1,6 млн гривень.
Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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