ДБР викрило посадовця КМВА у сприянні депутатам в ухиленні від військової служби — Finance.ua
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ДБР викрило посадовця КМВА у сприянні депутатам в ухиленні від військової служби

Кримінал
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ДБР викрило посадовця КМВА у сприянні депутатам в ухиленні від військової служби
ДБР викрило посадовця КМВА у сприянні депутатам в ухиленні від військової служби, Фото: ДБР
Працівники ДБР викрили керівника апарату Київської міської військової адміністрації на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. Він незаконно «направляв» депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Посадовець сприяв оформленню липового «відрядження» трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини.
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У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).
Наразі, про підозру за цими ж статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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