Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ — Finance.ua

Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ Сьогодні 05:14

Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ

Ті військовозобов'язані чоловіки, які не повідомляють до ТЦК про зміну місця свого проживання, вважаються ухилянтами.

Відповідну заяву зробив представник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в інтерв'ю «РБК».

Військовий нагадав, що всі військовозобов'язані чоловіки, які змінили місце проживання, повинні в семиденний термін стати на облік до нового ТЦК. Якщо цього не зробити, то всі оповіщення для них будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де вони стоять на військовому обліку.

«Для чого проводяться усі ці заходи оповіщення? Саме для уточнення військово-облікових даних, тому що деякі громадяни в такий спосіб ухиляються від свого конституційного обов’язку», — пояснив він.

Володимир Фітьо додав, що практика постійних переїздів без поновлення реєстрації популярна серед тих, хто уникає конституційного обов’язку.

До слова, Міністерство оборони не бачить неготовності українців захищати свою країну, причому ухилянтів насправді небагато. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк розповів, що нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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