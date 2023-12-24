Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ

44
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
Ті військовозобов'язані чоловіки, які не повідомляють до ТЦК про зміну місця свого проживання, вважаються ухилянтами.
Відповідну заяву зробив представник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в інтерв'ю «РБК».
Військовий нагадав, що всі військовозобов'язані чоловіки, які змінили місце проживання, повинні в семиденний термін стати на облік до нового ТЦК. Якщо цього не зробити, то всі оповіщення для них будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де вони стоять на військовому обліку.
Читайте також
«Для чого проводяться усі ці заходи оповіщення? Саме для уточнення військово-облікових даних, тому що деякі громадяни в такий спосіб ухиляються від свого конституційного обов’язку», — пояснив він.
Володимир Фітьо додав, що практика постійних переїздів без поновлення реєстрації популярна серед тих, хто уникає конституційного обов’язку.
До слова, Міністерство оборони не бачить неготовності українців захищати свою країну, причому ухилянтів насправді небагато. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк розповів, що нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.