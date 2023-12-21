Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном — Умєров — Finance.ua
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Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном — Умєров

Казна та Політика
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Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном — Умєров
Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном — Умєров, Фото: forbes.ua
Військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном, можуть призвати до армії. В Україні обговорюють такі сценарії.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Welt та Bild.
Умєров припустив, що наступного року призвати на військову службу можуть чоловіків, які проживають за кордоном. Українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з’явитися до призовних пунктів Збройних сил.
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Міністр оборони говорив лише про запрошення. Але, як зазначає німецьке видання, Умєров дав зрозуміти, що можуть бути санкції, якщо запит не виконають.
«Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно», — цитує Умєрова Welt.
Глава Міноборони наголосив, що важлива справедливість у питанні мобілізації. Важливо, як військові будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити, та коли їх демобілізують. За словами Умєрова, для новобранців також будуть варіанти вибору залежно від їхніх здібностей.
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«Ми хочемо справедливості для всіх, тому що це стосується нашої власної країни. Ми надішлемо їм повістку», — додав він.
Міністр оборони дав зрозуміти, що не відчуває симпатії до тих, хто відмовляється від військової служби через сумління: «Це не покарання — відвойовувати свою країну і служили їй. Це честь».
Як зазначають німецькі видання, з 24 лютого 2022 року до Німеччини прибув 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них наразі в країні перебувають 189 484.
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Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України попросив додатково мобілізувати 450−500 тисяч людей. Це може коштувати Україні 500 млрд гривень.
Наразі в українській армії затребувані всі професії, адже необхідно формувати нові бригади. Водночас зараз у контрактників є можливість самостійно обрати посаду, на якій будуть проходити службу.

Що робити мобілізованому ФОПу 🔍

За матеріалами:
РБК-Україна
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