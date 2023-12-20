Яких професій зараз бракує в армії: відповідь ЗСУ — Finance.ua
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Яких професій зараз бракує в армії: відповідь ЗСУ

Казна та Політика
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Яких професій зараз бракує в армії: відповідь ЗСУ
Яких професій зараз бракує в армії: відповідь ЗСУ
Наразі в українській армії затребувані всі професії, адже необхідно формувати нові бригади. Водночас зараз у контрактників є можливість самостійно обрати посаду, на якій будуть проходити службу.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
«Зараз у нас є потреба у формуванні нових бригад. Тобто зараз усі професії у Збройних силах та Силах оборони загалом затребувані», — сказав Фітьо.
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За його словами, кожен охочий зараз може вибрати для себе професію. Для цього є така форма проходження військової служби як контрактна.
«Наприклад, ви зацікавилися якоюсь бригадою. Наприклад, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. І ви хочете бути там артилеристом. Тоді ви просто звертаєтеся в цю бригаду, отримуєте відношення на дану посаду, далі звертаєтеся у свій територіальний центр комплектування і кажете: „я хочу захищати Україну на контракті й хочу служити саме в тій бригаді“. І ви попадете саме на цю посаду саме в цю бригаду, підписавши контракт», — пояснив Фітьо.
Однак, за його словами, це можливо лише для контрактників. Мобілізовані не можуть обирати, де саме проходити службу.
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Під час мобілізації здійснюється якраз акцент на фах майбутнього мобілізованого. Звичайно, якщо він IT-інженер, фаховий будівельник, або, наприклад, водій — то тут уже йде скерування ближче до його фаху.
«Але, крім того, всіх мобілізованих навчають у навчальних центрах мінімум місяць, протягом цього місяця мобілізований здобуває найпростішу професію — це професія стрільця. Далі протягом двох тижнів відбувається злагодження, і тільки після цього йде вже розподілення його в військову частину. Якщо ж професія складніша, то вона потребує більшого часу для навчання. І це може зайняти й два, і три місяці», — розповів Фітьо.
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Зараз у Верховній Раді ведеться робота над законопроектами щодо зміни підходів до мобілізації. Один з таких документів уже зареєстрований в парламенті, а другий — вже знаходиться на фінальній стадії погодження в Раді.
Зокрема, українців хочуть зобов’язати самостійно приходити в ТЦК, а також носити з собою документи про військовий облік. Не виключають нардепи і можливість надсилати військовозобов'язаним повістки поштою.
Крім того, українці отримали альтернативний шлях потрапляння в армію. Наприкінці року запрацював ініційований Міністерством оборони рекрутинг. Він не замінить мобілізацію, але дасть можливість українцям самим вирішувати, в який підрозділ чи на яку посаду мобілізуватися у військо.

Що робити мобілізованому ФОПу 🔍

За матеріалами:
РБК-Україна
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