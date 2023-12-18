В Міноборони хочуть, щоб місцева влада більше сприяла мобілізації — Finance.ua

В Міноборони хочуть, щоб місцева влада більше сприяла мобілізації Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

В Міноборони хочуть, щоб місцева влада більше сприяла мобілізації

Місцева влада має більше сприяти мобілізаційній роботі в Україні. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає пресслужба міністерства.

Він зазначив, що органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.

«Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі», — висловився урядовець.

Умєров вважає, що в країні потрібно змінити підходи щодо підготовки військовозобов'язаних до військової служби та населення до національного спротиву.

«Всі наші люди мають бути навчені та підготовлені», — додав міністр.

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Нещодавно в Міноборони затвердили Концепцію військової кадрової політики, яка передбачає, що в Україні замість призову функціонуватиме система рекрутингу до Збройних сил. Їх хочуть забезпечити професійним і вмотивованим особовим складом.

Український уряд планує змінити практику призову на військову службу, оскільки прагне зберегти боєздатність після майже двох років повномасштабної війни з росією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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