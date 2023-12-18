В Міноборони хочуть, щоб місцева влада більше сприяла мобілізації — Finance.ua

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В Міноборони хочуть, щоб місцева влада більше сприяла мобілізації

Казна та Політика
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В Міноборони хочуть, щоб місцева влада більше сприяла мобілізації
В Міноборони хочуть, щоб місцева влада більше сприяла мобілізації
Місцева влада має більше сприяти мобілізаційній роботі в Україні. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає пресслужба міністерства.
Він зазначив, що органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.
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«Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі», — висловився урядовець.
Умєров вважає, що в країні потрібно змінити підходи щодо підготовки військовозобов'язаних до військової служби та населення до національного спротиву.
«Всі наші люди мають бути навчені та підготовлені», — додав міністр.
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Нещодавно в Міноборони затвердили Концепцію військової кадрової політики, яка передбачає, що в Україні замість призову функціонуватиме система рекрутингу до Збройних сил. Їх хочуть забезпечити професійним і вмотивованим особовим складом.
Український уряд планує змінити практику призову на військову службу, оскільки прагне зберегти боєздатність після майже двох років повномасштабної війни з росією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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