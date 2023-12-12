З держслужбовців та поліцейських можуть зняти бронь. Безугла анонсувала зміни до порядку мобілізації — Finance.ua

З держслужбовців та поліцейських можуть зняти бронь. Безугла анонсувала зміни до порядку мобілізації
З держслужбовців, поліцейських та інших правоохоронців можуть частково зняти бронь.
Відповідну заяву зробила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.
«Розглядаємо питання частково зняття броні з держслужбовців, поліцейських та інших правоохоронців. Крім того, перенаправлення зі спецобліків, зокрема СБУ — в ЗСУ. Адже чому на оборонних підприємствах бронь часткова, а у поліцейських повна?» — йдеться у повідомленні.
Безугла додала, що загалом буде перегляд броні.
Варто додати, що бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Нагадаємо, Міністерство економіки України планує запустити механізм електронного бронювання у «Дії» до кінця 2023 року. За технічну частину відповідає Міністерство цифрової трансформації.
В Міністерстві оборони не підтримали пропозицію зробити гіг-спеціалістів та ФОП доступними для бронювання від мобілізації.
Що робити мобілізованому ФОПу
Поділитися новиною