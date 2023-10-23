За якої умови ФОПи можуть отримати бронь від мобілізації — Finance.ua
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За якої умови ФОПи можуть отримати бронь від мобілізації

Особисті фінанси
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За якої умови ФОПи можуть отримати бронь від мобілізації
За якої умови ФОПи можуть отримати бронь від мобілізації
Приватні підприємці мають можливість виконання замовлень, орієнтованих на потреби органів місцевого самоврядування чи військових управлінь та спрямованих на підтримку обороноздатності України.
Тому, якщо їх діяльність пов’язана із захистом територіальної цінності та виконанням завдань оборонного характеру, вони можуть отримати бронь від мобілізації.
Про це повідомив юрист Ростислав Кравець, передають «Факти».
Юрист зауважив, що об'єктивно і теоретично, ФОПи можуть це зробити згідно з українським законодавством.
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Однак для цього ФОП повинен бути пов’язаний з виконанням завдань, пов’язаних із захистом територіальної цінності та виконанням відповідних завдань оборонного характеру.
«Якщо вони займаються обороноздатністю України, то звичайно, що мають право на бронь», — цитує Ростислава Кравця видання.
Нагадаємо, під час мобілізації і воєнного стану в Україні деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати «бронь» на роботі і відстрочення від армії. На бронювання можуть розраховувати чиновники, педагоги, науковці, співробітники підприємств критичної інфраструктури і організацій, які виробляють продукцію для Збройних сил України.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство економіки України планує запустити механізм електронного бронювання у «Дії» до кінця 2023 року. За технічну частину відповідає Міністерство цифрової трансформації;
  • IT Ukraine Association розробила дорожню карту бронювання працівників від мобілізації. Як повідомили в Асоціації, карту з бронювання працівників можуть використовувати IT-компанії, а також інші бізнеси при підготовці документів та проходженні самої процедури.
Детально про те, як відбувається процедура бронювання, строки ухвалення рішень та строки бронювання, а також категорії громадян, які не можуть бути заброньованими, розповіли у статті за посиланням нижче.

Бронювання від мобілізації: все, що треба знати

За матеріалами:
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