Процедура бронювання працівників — інструкція від IT Ukraine Association — Finance.ua
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Процедура бронювання працівників — інструкція від IT Ukraine Association

Казна та Політика
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Процедура бронювання працівників — інструкція від IT Ukraine Association
Процедура бронювання працівників — інструкція від IT Ukraine Association
IT Ukraine Association розробила дорожню карту бронювання працівників від мобілізації.
Як повідомили в Асоціації, карту з бронювання працівників можуть використовувати IT-компанії, а також інші бізнеси при підготовці документів та проходженні самої процедури.
Процедура бронювання працівників — інструкція від IT Ukraine Association
Як передає DOU, першим кроком підприємство має визначити процедуру та на яких підставах воно може претендувати на бронювання працівників. Це може бути:
  • робота в державних органах;
  • підприємство, яким встановлено мобілізаційне завдання;
  • підприємство, що здійснює виробництво товарів/надання послуг для ЗСУ;
  • підприємство, яке є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності (для цього варіанту потрібно попередньо пройти процедуру підтвердження статусу).
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Далі підприємство має підготувати й подати список осіб, яких пропонує забронювати. Уповноважені відомства (Мінцифри, Міноборони або ж органи державної влади) перевіряють ці списки і передають їх до Генштабу.
Процедура бронювання працівників — інструкція від IT Ukraine Association
Наступним кроком наданий список погоджує Генштаб і направляє його до Мінекономіки. Міністерство приймає рішення щодо бронювання, яке перенаправляє знову на Генштаб.
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Генштаб направляє рішення в ТЦК (територіальний центр комплектування), а Мінекономіки надсилає рішення компанії-заявнику. Отримавши витяг із рішення, заявник має звернутися до ТЦК й отримати підтвердження зарахування працівників на спеціальний облік, що гарантує їм тимчасове бронювання від мобілізації.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які мають важливе значення для національної економіки. Це дозволяє визначити, які компанії зможуть забронювати своїх співробітників від мобілізації;
  • критично важлива для економіки компанія може забронювати 50% своїх військовозобов’язаних, а відстрочка від призову надається таким особам на 6 місяців;
  • усі банківські інкасатори мають право на бронь від мобілізації нарівні з головами правління банківських установ.

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За матеріалами:
Ain.Ua
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