Процедура бронювання працівників — інструкція від IT Ukraine Association — Finance.ua

Процедура бронювання працівників — інструкція від IT Ukraine Association Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

Процедура бронювання працівників — інструкція від IT Ukraine Association

IT Ukraine Association розробила дорожню карту бронювання працівників від мобілізації.

Як повідомили в Асоціації, карту з бронювання працівників можуть використовувати IT-компанії, а також інші бізнеси при підготовці документів та проходженні самої процедури.

Як передає DOU, першим кроком підприємство має визначити процедуру та на яких підставах воно може претендувати на бронювання працівників. Це може бути:

робота в державних органах;

підприємство, яким встановлено мобілізаційне завдання;

підприємство, що здійснює виробництво товарів/надання послуг для ЗСУ;

підприємство, яке є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності (для цього варіанту потрібно попередньо пройти процедуру підтвердження статусу).

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Далі підприємство має підготувати й подати список осіб, яких пропонує забронювати. Уповноважені відомства (Мінцифри, Міноборони або ж органи державної влади) перевіряють ці списки і передають їх до Генштабу.

Наступним кроком наданий список погоджує Генштаб і направляє його до Мінекономіки. Міністерство приймає рішення щодо бронювання, яке перенаправляє знову на Генштаб.

Генштаб направляє рішення в ТЦК (територіальний центр комплектування), а Мінекономіки надсилає рішення компанії-заявнику. Отримавши витяг із рішення, заявник має звернутися до ТЦК й отримати підтвердження зарахування працівників на спеціальний облік, що гарантує їм тимчасове бронювання від мобілізації.

Довідка Finance.ua:

Національний банк визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які мають важливе значення для національної економіки. Це дозволяє визначити, які компанії зможуть забронювати своїх співробітників від мобілізації;

критично важлива для економіки компанія може забронювати 50% своїх військовозобов’язаних, а відстрочка від призову надається таким особам на 6 місяців;

усі банківські інкасатори мають право на бронь від мобілізації нарівні з головами правління банківських установ.

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