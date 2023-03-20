Кого з працівників ІТ-компаній можна забронювати і які обмеження — думка юриста — Finance.ua

Кого з працівників ІТ-компаній можна забронювати і які обмеження — думка юриста Сьогодні 08:36 — Казна та Політика

В Україні з 2023 року запрацювали нові правила бронювання працівників від мобілізації. ІТ-компанії отримують право на бронювання, але є обмеження. Розповідаємо, скільки працівників можна бронювати і хто точно не отримає відстрочку.

Загальну мобілізацію та воєнний стан продовжили до 20 травня 2023 року. Військовозобов’язаними вважаються всі чоловіки від 18 до 60 років, проте за законом окремим категоріям передбачена відстрочка від мобілізації.

Керівник Харківського офісу юридичної фірми «Ілляшев та Партнери», адвокат і арбітражний керуючий Андрій Литвин пояснив NV, як надається бронювання працівникам ІТ-компаній.

Підприємства отримують право на бронювання працівників, якщо входять в одну з таких категорій:

підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

«Порядок [бронювання ― NV] визначає механізм бронювання військовозобов’язаних, які працюють на таких підприємствах. Тобто, до списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання включаються саме працівники ІТ-компаній, а не ФОПи чи гіг-спеціалісти, які не є працівниками в розумінні законодавства та Закону України Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», ― каже експерт.

Скільки працівників може бронювати ІТ-компанія

Критично важлива для економіки компанія може забронювати 50% своїх військовозобов’язаних, а відстрочка від призову надається таким особам на 6 місяців. В разі ж обґрунтованої потреби, така кількість заброньованих може перевищити 50%, при цьому критерії та порядок визначення такої обґрунтованої потреби в Порядку відсутні.

Хто з ІТ-працівників точно отримає бронювання

Керівники критично важливих компаній та їх заступники підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

«Є усні заяви посадовців з уряду, що такі ФОПи чи гіг-спеціалісти можуть самостійно звернутися до Мінцифри із запитом про надання відповідного статусу. Проте не існує механізму звернення для таких фахівців, і сенс в такій дії, за існуючої редакції, відсутній, адже ФОПи чи гіг-спеціалісти не є резидентами Дія.Сіті відповідно до закону, а більшість з них є платниками єдиного податку на ІІІ групі з лімітом доходу на рік в 7 млн 819 тис. грн орієнтовно (230 тис. євро)», ― підкреслив юрист.

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