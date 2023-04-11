Доплати військовим від 30 до 100 тисяч гривень: деталі рішення — Finance.ua

Доплати військовим від 30 до 100 тисяч гривень: деталі рішення Вчора 11:10 — Особисті фінанси

Доплати військовим від 30 до 100 тисяч гривень: деталі рішення

Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він також опублікував текст поправки, яка передбачає повернення доплат.

Відповідно до неї, статтю 16 Закону України № 8312 доповнюють таким текстом:

«На період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби. Для таких осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій російською федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах. Положення цього пункту не поширюється на курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та курсантів і слухачів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання».

Окрім того, згідно з внесеною правкою, статтю 28 цього ж закону доповнили пунктом, який передбачає, що у квітні 2023 року та на період до припинення або скасування воєнного стану, зарплату, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ нараховують «у розмірі, що не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року. При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки».

Зазначене обмеження не застосовують під час нарахування заробітної плати, грошового забезпечення: військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби.

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Водночас обмеження застосовується при нарахуванні зарплати та грошового забезпечення відповідно нардепам, членам Кабміну, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам НБУ, а також іншим службовим і посадовцям, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (крім осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту), працівникам суб’єктів господарювання, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі".

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Народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи це голосування, звернув увагу на те , що правка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців і менеджменту держпідприємств.

«І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало: скоріше за все, потрібно змінювати Бюджет; обмеження на зарплати до 10 мінзарплат — це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн», — написав він.

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