Яку пенсію платитимуть членам родини загиблого військового — роз’яснення Military Media Center — Finance.ua
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Яку пенсію платитимуть членам родини загиблого військового — роз’яснення Military Media Center

Особисті фінанси
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Яку пенсію платитимуть членам родини загиблого військового — роз’яснення Military Media Center
Яку пенсію платитимуть членам родини загиблого військового — роз’яснення Military Media Center
У Military Media Center надали роз’яснення, на яку пенсію можуть розраховувати члени родини в разі втрати військовослужбовця-годувальника.
«Відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, право на пенсію мають батьки та дружина (чоловік) годувальника, що загинув при виконанні службових обов’язків», — сказано в повідомленні.

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Пенсії отримують не раніше ніж у 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу. Розмір пенсійної виплати становить 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім’ї та дитині (але не менше ніж 7800 грн). Якщо в сім’ї двоє та більше дітей — по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн).
Також ця категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право на:
  • пенсію незалежно від віку;
  • дострокову пенсію за віком;
  • пенсію за віком на пільгових умовах;
  • пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.
Інфографіка: Military Media Center
Інфографіка: Military Media Center
У разі смерті військовослужбовця, що не пов’язана з виконанням службових обов’язків, право на отримання пенсійних виплат мають батьки та дружина (чоловік) годувальника.
Умова отримання пенсії: досягли 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу, або є особами з інвалідністю.
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Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім’ї.
«Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (2 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо», — зазначили в Military Media Center.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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