Яку пенсію платитимуть членам родини загиблого військового — роз’яснення Military Media Center — Finance.ua

Яку пенсію платитимуть членам родини загиблого військового — роз’яснення Military Media Center Вчора 09:32 — Особисті фінанси

Яку пенсію платитимуть членам родини загиблого військового — роз’яснення Military Media Center

У Military Media Center надали роз’яснення , на яку пенсію можуть розраховувати члени родини в разі втрати військовослужбовця-годувальника.

«Відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, право на пенсію мають батьки та дружина (чоловік) годувальника, що загинув при виконанні службових обов’язків», — сказано в повідомленні.

Пенсії отримують не раніше ніж у 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу. Розмір пенсійної виплати становить 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім’ї та дитині (але не менше ніж 7800 грн). Якщо в сім’ї двоє та більше дітей — по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн).

Також ця категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право на:

пенсію незалежно від віку;

дострокову пенсію за віком;

пенсію за віком на пільгових умовах;

пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

Інфографіка: Military Media Center

У разі смерті військовослужбовця, що не пов’язана з виконанням службових обов’язків, право на отримання пенсійних виплат мають батьки та дружина (чоловік) годувальника.

Умова отримання пенсії: досягли 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу, або є особами з інвалідністю.

Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім’ї.

«Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (2 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо», — зазначили в Military Media Center.

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