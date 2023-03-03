Усі банківські інкасатори отримали броню від мобілізації — Finance.ua

Усі банківські інкасатори отримали броню від мобілізації Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Усі банківські інкасатори отримали броню від мобілізації

Усі банківські інкасатори мають право на бронь від мобілізації нарівні з головами правління банківських установ.

Такі висновки випливають із додатка № 56 до розпорядження Кабінету Міністрів від 18.03.2015 № 493-р «Перелік посад та професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню в період мобілізації та воєнний час та працюють у банківській системі України», а також з циркуляру Національного банку України 56-0007/10/ДСК від 12 січня 2023 року.

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Так, згідно з нормативною базою, інкасатори становлять окрему категорію банківських службовців. Хоча вони не входять у ланку, що управляє, на них поширюється повна бронь від мобілізації, як і на голів правлінь банків. Це з їх роллю у забезпеченні безперебійної роботи банківських відділень під час війни.

Причому право на бронь мають як інкасатори, які працюють у центральних апаратах (головних офісах) банківських установ, і у банківських відділеннях (філіях). Це стосується інкасаторів, старших інкасаторів, інкасаторів-водіїв автотранспорту.

Крім того, безумовна броня поширюється на всі посади підрозділів безпеки банків, підрозділів інкасації та перевезення цінностей.

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