Усі банківські інкасатори отримали броню від мобілізації — Finance.ua
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Усі банківські інкасатори отримали броню від мобілізації

Казна та Політика
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Усі банківські інкасатори отримали броню від мобілізації
Усі банківські інкасатори отримали броню від мобілізації
Усі банківські інкасатори мають право на бронь від мобілізації нарівні з головами правління банківських установ.
Такі висновки випливають із додатка № 56 до розпорядження Кабінету Міністрів від 18.03.2015 № 493-р «Перелік посад та професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню в період мобілізації та воєнний час та працюють у банківській системі України», а також з циркуляру Національного банку України 56-0007/10/ДСК від 12 січня 2023 року.
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Так, згідно з нормативною базою, інкасатори становлять окрему категорію банківських службовців. Хоча вони не входять у ланку, що управляє, на них поширюється повна бронь від мобілізації, як і на голів правлінь банків. Це з їх роллю у забезпеченні безперебійної роботи банківських відділень під час війни.
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Причому право на бронь мають як інкасатори, які працюють у центральних апаратах (головних офісах) банківських установ, і у банківських відділеннях (філіях). Це стосується інкасаторів, старших інкасаторів, інкасаторів-водіїв автотранспорту.
Крім того, безумовна броня поширюється на всі посади підрозділів безпеки банків, підрозділів інкасації та перевезення цінностей.

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За матеріалами:
Banker.ua
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