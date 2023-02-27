Бронювання працівників: на яких аграрних підприємствах це можливо — Finance.ua
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Бронювання працівників: на яких аграрних підприємствах це можливо

Особисті фінанси
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Бронювання працівників: на яких аграрних підприємствах це можливо
Бронювання працівників: на яких аграрних підприємствах це можливо
Мінагрополітики визначило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період. Для військовозобов’язаних працівників цих підприємств можливе бронювання.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Як отримати статус критично важливого підприємства, зокрема, у галузі сільського господарства

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, зокрема, і у галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 76:
  1. загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро;
  2. сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро;
  3. підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83;
  4. підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади;
  5. відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  6. розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менший від розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р.;
  7. підприємство є резидентом Дія Сіті.
У повідомленні Мінагрополітики йдеться, що, визначення критично важливих підприємств у сфері сільського господарства здійснюються за такими критеріями:
  • підприємства, які обробляють землі с/г призначення на площі не менше 1000 га або мають застрахованих працівників не менше ніж 50 осіб;
  • підприємства, основним видом діяльності яких станом на 1 січня 2022 року є КВЕД, який зазначено у наказі Мінагрополітики від 21.02.2023 № 223.
Бронювання працівників: на яких аграрних підприємствах це можливо
Наразі підприємства, що обробляють понад 1000 га можуть подавати заявки на визначення підприємства критично важливим через ДАР, інші підприємства подають заявки на визначення підприємства критично важливими в установленому порядку, повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.
Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:
  • підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
  • підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;
  • підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні можна забронювати 50 та більше відсотків працівників, у тому числі й ФОПів. Головне — сформувати аргументацію, які відповідатиме критеріям, які визначили центральні органи виконавчої влади. Детальніше про це розповіли тут;
  • заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков опублікував алгоритм для IT-компаній: що саме робити, щоб забронювати спеціалістів. Ось тут розповіли про усі деталі.

Військовий облік в Україні по-новому 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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