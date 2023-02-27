Бронювання працівників: на яких аграрних підприємствах це можливо — Finance.ua

Бронювання працівників: на яких аграрних підприємствах це можливо Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Бронювання працівників: на яких аграрних підприємствах це можливо

Мінагрополітики визначило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період. Для військовозобов’язаних працівників цих підприємств можливе бронювання.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Як отримати статус критично важливого підприємства, зокрема, у галузі сільського господарства

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, зокрема, і у галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 76:

загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро; сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади; відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менший від розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р.;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

У повідомленні Мінагрополітики йдеться, що, визначення критично важливих підприємств у сфері сільського господарства здійснюються за такими критеріями:

підприємства, які обробляють землі с/г призначення на площі не менше 1000 га або мають застрахованих працівників не менше ніж 50 осіб;

підприємства, основним видом діяльності яких станом на 1 січня 2022 року є КВЕД, який зазначено у наказі Мінагрополітики від 21.02.2023 № 223.

Наразі підприємства, що обробляють понад 1000 га можуть подавати заявки на визначення підприємства критично важливим через ДАР , інші підприємства подають заявки на визначення підприємства критично важливими в установленому порядку, повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:

підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;



підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.



Довідка Finance.ua:

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