Як IT-компанії забронювати спеціаліста від мобілізації: алгоритм — Finance.ua

Як IT-компанії забронювати спеціаліста від мобілізації: алгоритм Сьогодні 19:06 — Особисті фінанси

Як IT-компанії забронювати спеціаліста від мобілізації: алгоритм

Днями уряд затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков опублікував алгоритм для IT-компаній: що саме робити, щоб забронювати спеціалістів. Наводимо його нижче.

Які IT-компанії можуть бронювати спеціалістів

Щоб бронювати IT-спеціалістів, компанія має відповідати бодай трьом із наступних критеріїв:

має статус резидента «Дія City»;

не має боргів по виплаті ЄСВ;

виплатила понад 1,5 млн євро податків протягом року (окрім митних платежів);

має понад 32 млн євро надходжень за останній рік (окрім кредитів та позик);

важлива для національної економіки чи потреб територіальної громади;

має середню зарплату не менше за середню зарплату по регіону за IV квартал 2021 року.

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Компанія може забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників від їх кількості на дату подання списку. Керівники підприємств та їхні заступники підлягають бронюванню незалежно від віку, військового звання та військово-облікової спеціальності.

Як забронювати спеціалістів

Якщо компанія є резидентом «Дія City», це їй додатковий плюс до її «критичності» для галузі та можливості бронювати спеціалістів. У обох випадках (і для резидентів, і для нерезидентів «Дія City») алгоритм — майже однаковий:

Звернутися до Мінцифри;

для компанії-резидента «Дія City» це — клопотання про визнання її критичною;

для компанії-нерезидента, окрім клопотання, потрібно ще й зазначити свою відповідність критеріям критичності (наведені у попередньому розділі).

Мінцифри перевіряє клопотання на відповідність критеріям і приймає рішення (чи можна визнати компанію критичною чи ні).

Якщо компанію визнали критичною, вона звертається до Мінцифри з листом-обґрунтуванням та списком військовозобов’язаних.

Міністерство погоджує цей список із Генштабом.

Мінекономіки видає наказ про бронювання.

Компанія організовує видачу працівникам витягів про бронювання.

Раз на квартал компанія звітує Мінцифри про кількість заброньованих.

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