Як IT-компанії забронювати спеціаліста від мобілізації: алгоритм — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як IT-компанії забронювати спеціаліста від мобілізації: алгоритм

Особисті фінанси
70
Як IT-компанії забронювати спеціаліста від мобілізації: алгоритм
Як IT-компанії забронювати спеціаліста від мобілізації: алгоритм
Днями уряд затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков опублікував алгоритм для IT-компаній: що саме робити, щоб забронювати спеціалістів. Наводимо його нижче.

Які IT-компанії можуть бронювати спеціалістів

Щоб бронювати IT-спеціалістів, компанія має відповідати бодай трьом із наступних критеріїв:
  • має статус резидента «Дія City»;
  • не має боргів по виплаті ЄСВ;
  • виплатила понад 1,5 млн євро податків протягом року (окрім митних платежів);
  • має понад 32 млн євро надходжень за останній рік (окрім кредитів та позик);
  • важлива для національної економіки чи потреб територіальної громади;
  • має середню зарплату не менше за середню зарплату по регіону за IV квартал 2021 року.
Читайте також
Компанія може забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників від їх кількості на дату подання списку. Керівники підприємств та їхні заступники підлягають бронюванню незалежно від віку, військового звання та військово-облікової спеціальності.

Як забронювати спеціалістів

Якщо компанія є резидентом «Дія City», це їй додатковий плюс до її «критичності» для галузі та можливості бронювати спеціалістів. У обох випадках (і для резидентів, і для нерезидентів «Дія City») алгоритм — майже однаковий:
  • Звернутися до Мінцифри;
  • для компанії-резидента «Дія City» це — клопотання про визнання її критичною;
  • для компанії-нерезидента, окрім клопотання, потрібно ще й зазначити свою відповідність критеріям критичності (наведені у попередньому розділі).
  • Мінцифри перевіряє клопотання на відповідність критеріям і приймає рішення (чи можна визнати компанію критичною чи ні).
  • Якщо компанію визнали критичною, вона звертається до Мінцифри з листом-обґрунтуванням та списком військовозобов’язаних.
  • Міністерство погоджує цей список із Генштабом.
  • Мінекономіки видає наказ про бронювання.
  • Компанія організовує видачу працівникам витягів про бронювання.
  • Раз на квартал компанія звітує Мінцифри про кількість заброньованих.

Скільки заробляють військові: зарплати в умовах війни

За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.