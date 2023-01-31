Як IT-компанії забронювати спеціаліста від мобілізації: алгоритм — Finance.ua

Як IT-компанії забронювати спеціаліста від мобілізації: алгоритм
Днями уряд затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков опублікував алгоритм для IT-компаній: що саме робити, щоб забронювати спеціалістів. Наводимо його нижче.
Які IT-компанії можуть бронювати спеціалістів
Щоб бронювати IT-спеціалістів, компанія має відповідати бодай трьом із наступних критеріїв:
- має статус резидента «Дія City»;
- не має боргів по виплаті ЄСВ;
- виплатила понад 1,5 млн євро податків протягом року (окрім митних платежів);
- має понад 32 млн євро надходжень за останній рік (окрім кредитів та позик);
- важлива для національної економіки чи потреб територіальної громади;
- має середню зарплату не менше за середню зарплату по регіону за IV квартал 2021 року.
Компанія може забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників від їх кількості на дату подання списку. Керівники підприємств та їхні заступники підлягають бронюванню незалежно від віку, військового звання та військово-облікової спеціальності.
Як забронювати спеціалістів
Якщо компанія є резидентом «Дія City», це їй додатковий плюс до її «критичності» для галузі та можливості бронювати спеціалістів. У обох випадках (і для резидентів, і для нерезидентів «Дія City») алгоритм — майже однаковий:
- Звернутися до Мінцифри;
- для компанії-резидента «Дія City» це — клопотання про визнання її критичною;
- для компанії-нерезидента, окрім клопотання, потрібно ще й зазначити свою відповідність критеріям критичності (наведені у попередньому розділі).
- Мінцифри перевіряє клопотання на відповідність критеріям і приймає рішення (чи можна визнати компанію критичною чи ні).
- Якщо компанію визнали критичною, вона звертається до Мінцифри з листом-обґрунтуванням та списком військовозобов’язаних.
- Міністерство погоджує цей список із Генштабом.
- Мінекономіки видає наказ про бронювання.
- Компанія організовує видачу працівникам витягів про бронювання.
- Раз на квартал компанія звітує Мінцифри про кількість заброньованих.
Скільки заробляють військові: зарплати в умовах війни
Поділитися новиною