Українці вже витратили 473 млн грн з виплат Зимової підтримки: куди найчастіше спрямовують кошти Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

На сьогодні вже 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн у межах Зимової підтримки. Найбільше кошти витрачають на оплату комунальних послуг, купівлю книг, аптеки і донати.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Загалом 11,4 млн заявок оформлено через застосунок Дія. Із цієї кількості 2,9 млн стосуються виплат на дітей. Понад 700 тисяч людей подали документи самостійно через Укрпошту. Ще 1,8 млн громадян, які входять до соціального списку, отримають кошти автоматично. Подати заявку можна до 24 грудня.

Свириденко повідомила, що у понеділок, 1 грудня, стартує друга хвиля виплат для тих, хто подав заявку на другий день прийому. Уже отримали гроші 3,5 млн українців. Зафіксовано, що люди витратили 473 млн грн.

Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили Оборони.

Ті, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти з Дня Миколая 6 грудня.

Зимова підтримка від уряду

Виплата 1000 грн для всіх громадян

Отримати гроші можна через Дію або Укрпошту. Заявку на допомогу для дітей подають батьки, опікуни або законні представники. Для недієздатних осіб звернення подає їхній опікун.

Один громадянин може отримати тільки одну виплату у розмірі 1 000 грн за цією програмою. На кожну дитину батьки можуть подати окрему заявку.

Виплати не зможуть отримати українці, які перебувають за кордоном.

Отримані 1000 гривень можна використати на щоденні потреби або важливі покупки. Головне, щоб оплата відбувалася у категоріях, визначених програмою

комунальні послуги;

ліки та медичні препарати;

благодійність;

книги та друкована продукція;

продукти харчування;

товари українського виробництва, придбані у відділеннях Укрпошти;

поштові послуги.

Зняття готівки неможливе.

Виплата 6500 грн для вразливих категорій громадян

1. Батьки чи опікуни для:

дітей під опікою чи піклуванням;

дітей з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

дітей з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

дітей із малозабезпечених сімей віком до 18 років.

2. Люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб.

3. Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

