5 ознак того, що хтось таємно контролює ваш телефон: як запобігти Сьогодні 04:48 — Особисті фінанси

5 ознак того, що хтось таємно контролює ваш телефон: як запобігти

Коли ви думаєте про термін «хакінг», ви, ймовірно, уявляєте собі таємничу персону в капюшоні, яка віддалено надсилає рядки коду на ваш телефон. Насправді, хоча існують несподівані способи злому вашого телефону, сучасні операційні системи напрочуд добре протистоять таким спробам.

Це можна значною мірою пояснити такими технологіями, як шифрування та багатофакторна автентифікація.

Про це пише slashgear

Профілактика завжди краща за лікування, але якщо перша лінія захисту вашого телефону не спрацьовує, вам слід негайно почати шукати ознаки компрометації. На відміну від комп’ютерів, шкідливе програмне забезпечення на смартфонах не так легко виявити, але є певні поведінкові ознаки, які можуть його видати.

Підозрілі програми або спливаюча реклама

Незнайомий додаток або сервіс, який ви не пам’ятаєте, щоб встановлювали самі, є серйозним тривожним сигналом і завжди заслуговує на вашу увагу. Android хвалять за порівняно більший рівень свободи в налаштуванні та підтримці додатків, який він пропонує, порівняно з iOS, і це головним чином завдяки його відкритому коду. Це дозволяє користувачам досить легко завантажувати додатки, але це також робить Android легкою мішенню для шкідливих програм, щоб вони могли прослизнути та вкоренитися.

Проблеми з продуктивністю та розрядка акумулятора

Не всі типи шкідливих програм анонсуються або бомбардують вас рекламою — насправді, хороші з них залишаються прихованими та працюють у фоновому режимі. В останні роки криптоджекінг піднявся за популярністю серед кібератак, особливо на ПК з Windows. Також були помітні випадки шкідливого програмного забезпечення для криптомайнінгу на телефонах Android. Хоча вони не призначені в першу чергу для крадіжки ваших даних, вони активно використовують обчислювальні можливості вашого пристрою для майнінгу криптовалюти.

Підозрілі повідомлення або спроби входу

Фішинг залишається однією з найуспішніших форм атак соціальної інженерії. Він часто здійснюється через електронну пошту або SMS через посилання на веб-сайти, які здаються легітимними та вимагають від вас добровільного введення облікових даних. На цьому етапі ваш пристрій технічно не заражений шкідливим програмним забезпеченням, але наявність таємничих текстових повідомлень або електронних листів значно збільшує ризик стати жертвою цих атак.

Що робити, якщо ваш телефон зламали

Окрім видалення підозрілих програм та зміни облікових даних, важливо ретельно перевірити свій пристрій, щоб переконатися, що за вами не стежать сторонні особи.

Зламати iPhone порівняно складніше, враховуючи позицію Apple щодо тісно пов’язаної екосистеми. Набагато легше завантажувати програми на Android, і хоча Play Protect має активно повідомляти вас про будь-які загрози, вам може бути корисно використовувати один із багатьох спеціалізованих антивірусних програм для Android.

Вони не лише шукають встановлені програми, які можуть бути сумнівними, але й сканують медіа, текстові повідомлення та дані браузера на наявність шкідливого програмного забезпечення.

У застарілих версіях Android та iOS набагато легше знайти вразливості, тому слід завжди оновлювати свій телефон.

Щоб перевірити наявність оновлень на Android, перейдіть до Налаштування > Система > Оновлення системи, а на iOS — до Налаштування > Загальні > Оновлення програмного забезпечення.

Якщо ви все ще підозрюєте, що ваші дані можуть бути під загрозою, наполегливо рекомендується повне скидання до заводських налаштувань.

Це видалить усі програми та дані з вашого телефону та дасть вам змогу почати все спочатку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.