Нідерланди готують нові правила для українських біженців Сьогодні 12:39 — Особисті фінанси

Нідерланди готують нові правила для українських біженців

Українські біженці в Нідерландах отримають у 2027 році спеціальний статус, який орієнтований на повернення в Україну. Під час переговорів щодо весняної бюджетної ноти в наступному році планують визначити деталі програми підтримки українців після 2027 року.

Про це повідомляє NOS.

Умови для українців, які працюють

Українці, які мають оплачувану роботу, повинні будуть сплачувати орендну плату. Також витрати на медичне страхування покриватимуться власним коштом.

Ті, хто не має роботи, мають звертатися по соціальну допомогу.

Мета запроваджених змін

Уряд планує зменшити витрати на утримання українців у країні та запобігти подачі заявок на отримання статусу постійного проживання через IND. Наразі подавати такі заявки не потрібно, проте спеціальна європейська програма діє до березня 2027 року. Європейська комісія вже повідомила, що не планує її продовжувати.

Кабінет Міністрів пояснює потребу в нових заходах кількома факторами. IND уже працює з великими чергами і не зможе обробити ще більшу кількість заяв.

Крім того, після 2027 року не передбачено фінансування для розміщення українців. Держава має домовлятися з муніципалітетами, які відповідають за виплати та житло. У багатьох містах уже зараз виникають труднощі, оскільки місця в притулках заповнені.

Завантаженість IND та фінансові виклики

У Нідерландах перебуває приблизно 120 тис. українців. Близько 60% із них працюють.

З початку цього року муніципальні місця розміщення вже не є повністю безоплатними для українців. Ті, хто має дохід, здійснюють внесок, який може досягати кількох сотень євро.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Нідерландах дедалі частіше відмовляють українським біженцям у прихистку. Повідомлялося, що Центри розміщення вже кілька місяців працюють на повну і дедалі частіше відмовляють у прийомі. Асоціація нідерландських муніципалітетів (VNG) називає ситуацію «критичною» та закликає уряд діяти.

В.о. міністра у справах притулку та міграції Мона Кейзер заявляла , що українські чоловіки, які працюють у країні, повинні самостійно забезпечувати себе житлом. Вона вважає «розумним», щоб чоловіки з роботою й доходом самі орендували житло, наприклад у родичів, або просили допомоги в роботодавця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.