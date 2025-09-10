У Нідерландах дедалі частіше відмовляють українським біженцям у прихистку Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

У Нідерландах дедалі частіше відмовляють українським біженцям у прихистку, Фото: nos.nl

Муніципалітети Нідерландів б’ють на сполох через нестачу місць для українських переселенців. Центри розміщення вже кілька місяців працюють на повну і дедалі частіше відмовляють у прийомі. Асоціація нідерландських муніципалітетів (VNG) називає ситуацію «критичною» та закликає уряд діяти.

Про це повідомляє видання NOS.

Наразі у країні є близько 97 тисяч місць для розміщення українців, і майже всі вони заповнені. Водночас щотижня приїжджає ще близько 300 людей, повідомляють у VNG. Це переважно жінки й діти, але є й чоловіки, які приїжджають у пошуках роботи.

Утрехт уперше був змушений відмовити переселенцям. За словами місцевої чиновниці Рейчел Стріфланд, через нестачу фінансування місто може закрити частину наявних місць.

Місцева влада наголошує, що приміщення для розміщення українців зазвичай орендують, і це дорого. Інвестувати у нові об’єкти складно, адже забудовники вимагають фінансових гарантій.

Ще у березні VNG та найбільші міста Нідерландів зверталися до уряду з відкритим листом. Тепер муніципалітети знову просять державу про довгострокову стратегію та додаткове фінансування.

Міністерство з питань притулку та міграції визнає наявність «болючих ситуацій», коли люди не отримують необхідного житла. Зараз розглядається можливість часткової оплати житла переселенцями, які мають дохід.

Нагадаємо, з жовтня 2025 року для українських біженців у Нідерландах майже вдвічі зросте плата за притулок. Перегляд розміру особистого внеску покриватиме витрати на комунальні послуги — газ, воду та електроенергію. Відтепер біженцям з України потрібно буде сплачувати за притулок близько 244 євро з людини. Раніше плата становила 105 євро.

У Нідерландах зареєстровано 120 820 українців. З них 93 770 перебувають у муніципальних центрах для біженців. Нідерландські муніципалітети вимушені були відмовляти українцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.

українці в Нідерландах мають спеціальний статус і можуть залишатися до березня 2027 року. Вони мають право на медичну допомогу, освіту та житло без очікування рішення про надання притулку.

