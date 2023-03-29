НБУ затвердив правила бронювання військовозобов’язаних на фінринку — Finance.ua

НБУ затвердив правила бронювання військовозобов’язаних на фінринку Сьогодні 15:28 — Казна та Політика

НБУ затвердив правила бронювання військовозобов’язаних на фінринку

Національний банк визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які мають важливе значення для національної економіки. Це дозволяє визначити, які компанії зможуть забронювати своїх співробітників від мобілізації.

Відповідну постанову № 32 Нацбанк ухвалив 24 березня в рамках оновленого урядом механізму бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Йдеться про те, що Кабмін визначив механізм бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, які працюють, з-поміж іншого, на підприємствах, в установах і організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Установа, щоб отримати статус критично важливої, має відповідати щонайменше 3 із 7 критеріїв, одним з яких є критерій важливого значення для галузі національної економіки. Відповідно НБУ визначив критерій важливого значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, що застосовуватиметься на ринку фінансових послуг.

Фінансова установа віднині має важливе значення для фінансового ринку, якщо вона є:

системно важливим банком;

страховиком, якого віднесено до 1 або 2 групи суспільної важливості, що має діючу ліцензію на здійснення добровільного страхування життя або обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу й нормативу ризиковості операцій страховика;

лізингодавцем, що є учасником банківської групи, в якій відповідальна особа-банк є системно важливим, та в якого вартість нових договорів фінансового лізингу, укладених упродовж останнього звітного року, перевищує 1 млрд грн;

учасником платіжного ринку та її віднесено до системно важливих або важливих платіжних систем, важливих учасників платіжних систем і важливих технологічних операторів за результатами діяльності 2022 року;

юридичною особою, що отримала ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації та погодження НБУ на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, яка в середньому за квартал виконує інкасацію та перевезення готівкових коштів на суму понад 5 млрд грн, у тому числі коштів державних установ, та здійснює інкасацію не менше 1 тис. торгових точок клієнтів і не менше 1 тис. банківських автоматів та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування;

єдиним об’єднанням страховиків, що здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам (це МТСБУ);

юридичною особою, що надає послуги системно важливим банкам, що є допоміжними до платіжних послуг, і її діяльність безпосередньо пов’язана з обслуговуванням банківських автоматів, платіжних терміналів, виконанням міжбанківських платіжних операцій в обсягах не менших, ніж 35% від кількості відповідних пристроїв/операцій системно важливого банку.

Фінустанова для визначення її критично важливою, а також провайдери сервісів, що забезпечують безперервність роботи фінансових установ, повинні звернутися до Національного банку. Під час звернення вони повинні подати регулятору документи та надати інформацію, що підтверджують їх відповідність щонайменше 3 із 7 критеріїв, включно з галузевим.

За результатами розгляду звернення Національний банк надішле заявнику своє рішення (протягом 3 робочих днів із дня його прийняття). Якщо установа буде визнана критично важливою для фінансового ринку, вона має подати до НБУ список військовозобов’язаних працівників для їх бронювання.

Після розгляду та перевірки цього списку Національний банк подасть його на погодження Генеральному штабу Збройних Сил України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів № 76.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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