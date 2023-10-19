Мінекономіки планує запустити «єБронювання» в «Дії» до кінця 2023 року — Finance.ua

Мінекономіки планує запустити «єБронювання» в «Дії» до кінця 2023 року Сьогодні 16:02

Мінекономіки планує запустити «єБронювання» в «Дії» до кінця 2023 року

Міністерство економіки України планує запустити механізм електронного бронювання у «Дії» до кінця 2023 року. За технічну частину відповідає Міністерство цифрової трансформації.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри у коментарі Forbes.

«Це дозволить значно пришвидшити процес погодження списків осіб, яких необхідно забронювати, та видачі фінального рішення», — зазначив правовий експерт проєктного офісу «Дія.City» Дмитро Зінченко.

Як вказує Forbes, ще має бути завершена регуляторна частина, за яку відповідає Мінекономіки. Ключовий момент — погодження постанови уряду, що регулюватиме «єБронювання», з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою, зацікавленим бізнесом тощо.

«Запускати окремий застосунок чи платформу для «єБронювання» не планують.

«Доступ до послуги „єБронювання“ здійснюватиметься через застосунок „Дія“», — стверджують у пресслужбі Мінекономіки.

Як це працюватиме?

Forbes пояснює, що через «єБронювання» керівники підприємства матимуть змогу дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Це стане можливо завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міноборони та Генштабу ЗСУ.

Якщо ввести у сервіс облікові дані конкретного працівника, можна буде перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо. Якщо людина підпадає під усі критерії бронювання, отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року.

Якщо дані потрібно уточнити, механізм передбачає можливість бронювання на один місяць. За цей час людина має звернутися у ТЦК та актуалізувати дані. Після цього компанія зможе повноцінно забронювати такого працівника.

Після запуску «єБронювання» заброньовані отримуватимуть не паперовий витяг із наказу Мінекономіки, а витяг із реєстру заброньованих військовозобов'язаних. Він міститиме QR-код, що зчитуватиметься при перетинанні кордону тощо.

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