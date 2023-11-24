В Міноборони не підтримали ініціативу зробити доступними для бронювання гіг-спеціалістів та ФОП — Finance.ua
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В Міноборони не підтримали ініціативу зробити доступними для бронювання гіг-спеціалістів та ФОП

Казна та Політика
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В Міноборони не підтримали ініціативу зробити доступними для бронювання гіг-спеціалістів та ФОП
В Міноборони не підтримали ініціативу зробити доступними для бронювання гіг-спеціалістів та ФОП
В Міністерстві оборони не підтримали пропозицію зробити гіг-спеціалістів та ФОП доступними для бронювання від мобілізації.
Про це пише DOU.
Портал нагадав, що ще влітку з’явилася інформація про те, що у Міністерстві економіки обговорюють можливості, як зробити ці категорії доступними для бронювання.
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Директор департаменту економіки безпеки й оборони міністерства Сергій Сметанко тоді повідомив про відповідні певні напрацювання, але на той момент вони були на робочому рівні.
Тепер DOU звернулося до Мінекономіки за актуальною інформацією щодо можливих зрушень в цьому питанні. У відповідь на це у відомстві нагадали, що чинний закон передбачає, що бронюватися можуть лише підприємства, установи й організації.
За словами заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, бронювання ФОП та гіг-контракторів законом не передбачено. Він також зауважив, що державні органи, галузеві об'єднання та представники бізнесу наразі не висловили змістовних, збалансованих і узгоджених пропозицій щодо внесення змін до статей 23−25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
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«Крім цього, на сьогодні Міноборони та Генеральним штабом Збройних Сил України не підтримано пропозиції, спрямовані на розширення категорій військовозобов'язаних громадян України для отримання ними відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час шляхом їх бронювання. Водночас інформуємо, що з метою правової оцінки можливості застосування норм цього закону до ФОП, Мінекономіки звернулося до Мін'юсту», — додав Ігор Фоменко.
За даними IT Ukraine Association, зараз в Україні є 362 тис. айтівців. З них близько 5 тис. людей служать, а 3,5 тис. — заброньовано.

Що робити мобілізованому ФОПу 🧐

За матеріалами:
mezha.media
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