Нардепка розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах — Finance.ua

Нардепка розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах Сьогодні 23:06

Нардепка розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах

Вручення повісток мешканцям сіл відбувається частіше, аніж у містах через корупційну складову та складність пошуку людини за місцем реєстрації.

Про це в інтерв'ю «Телеграфу» заявила членкиня Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

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«Візьмемо до прикладу Одесу. Людина, яка була сильним комбригом 14-ї бригади ЗСУ, стала очільником Одеського обласного ТЦК. Працювати в Одеській області з міцною мережею не лише російської агентури, а й корупційними очільниками, виклик ще той. Із попереднім начальником ТЦК були домовленості: від $8 тис за людину в районах за відстрочку. Була організована схема кругової поруки районних ТЦК», — розповіла вона.

Бобровська також підкреслила, що «зламати систему» доволі важко. Вона додала, що мешканці сіл зазвичай перебувають за своїм місцем реєстрації, а от жителів міст складніше знайти.

Нагадаємо, депутати готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

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