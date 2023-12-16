Нардепка розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нардепка розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах

165
Нардепка розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах
Нардепка розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах
Вручення повісток мешканцям сіл відбувається частіше, аніж у містах через корупційну складову та складність пошуку людини за місцем реєстрації.
Про це в інтерв'ю «Телеграфу» заявила членкиня Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.
Читайте також
«Візьмемо до прикладу Одесу. Людина, яка була сильним комбригом 14-ї бригади ЗСУ, стала очільником Одеського обласного ТЦК. Працювати в Одеській області з міцною мережею не лише російської агентури, а й корупційними очільниками, виклик ще той. Із попереднім начальником ТЦК були домовленості: від $8 тис за людину в районах за відстрочку. Була організована схема кругової поруки районних ТЦК», — розповіла вона.
Бобровська також підкреслила, що «зламати систему» доволі важко. Вона додала, що мешканці сіл зазвичай перебувають за своїм місцем реєстрації, а от жителів міст складніше знайти.
Читайте також
Нагадаємо, депутати готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
З держслужбовців, поліцейських та інших правоохоронців можуть частково зняти бронь.

Бронювання від мобілізації: все, що треба знати

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.