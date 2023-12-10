Чи гарантує другу вищу освіту право на відстрочку від мобілізації — Finance.ua

Чи гарантує другу вищу освіту право на відстрочку від мобілізації Вчора 19:43

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через напад росії. Більшість студентів має право на відстрочку від служби. Але не всі.

Також є періоди, коли можуть мобілізувати тих здобувачів освіти, яким раніше надали відстрочку. Чи можуть призвати чоловіка, який здобуває другу вищу освіту, читайте далі.

Адвокат Артем Моргунов заявив, що на сьогодні навчання на денній формі дає право на відстрочку від мобілізації. Тому призвати до війська таких студентів поки не можуть.

Що каже законодавство про другу освіту

Моргунов при цьому пояснив, що у чинному законодавстві не вказано, що здобуття лише першої вищої освіти є підставою для відстрочки.

Тому друга вища освіта може бути підставою для отримання відстрочки, — наголосив адвокат.

Однак таке право можуть обмежити.

Право на відстрочку від мобілізації мають лише студенти денної та дуальної форми навчання. На студентів-заочників таке право не поширюється.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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