Посадовця «Лісів України» на Вінниччині викрили на хабарі та розкраданні деревини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Посадовця «Лісів України» на Вінниччині викрили на хабарі та розкраданні деревини

Кримінал
34
Посадовця «Лісів України» на Вінниччині викрили на хабарі та розкраданні деревини
Посадовця «Лісів України» на Вінниччині викрили на хабарі та розкраданні деревини, Фото: ДБР
На Вінниччині правоохоронці викрили директора однієї з філій Центрального лісового офісу держпідприємства «Ліси України» на розкраданні деревини та системному хабарництві. Він отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Посадовець, за вказівкою керівництва, на систематичній основі вимагав від підлеглих гроші за начебто «вирішення питань» з контролюючими та правоохоронними органами у разі виявлення порушень в їх діяльності.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Погрожуючи у разі відмови накладенням доган, керівник Філії також вимагав від працівників штучно зменшувати обсяги видобутої лісопродукції, для подальшої реалізації «залишків» за готівку, як необлікованих. За попередніми оцінками збитки держави від протиправної діяльності можуть сягати десятків мільйонів гривень.
Слідчі Бюро у межах розпочатого кримінального провадження задокументували декілька епізодів у ході яких директор отримав неправомірну вигоду на загальну суму близько 11 тисяч доларів США. Гроші він надалі розподіляв між посадовцями Центрального лісового Офісу.
Читайте також
Під час отримання частини хабаря в розмірі 4 тис. американських доларів посадовець був затриманий «на гарячому». Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.