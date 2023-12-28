Посадовця «Лісів України» на Вінниччині викрили на хабарі та розкраданні деревини — Finance.ua

Посадовця «Лісів України» на Вінниччині викрили на хабарі та розкраданні деревини Сьогодні 18:00 — Кримінал

Посадовця «Лісів України» на Вінниччині викрили на хабарі та розкраданні деревини, Фото: ДБР

На Вінниччині правоохоронці викрили директора однієї з філій Центрального лісового офісу держпідприємства «Ліси України» на розкраданні деревини та системному хабарництві. Він отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Посадовець, за вказівкою керівництва, на систематичній основі вимагав від підлеглих гроші за начебто «вирішення питань» з контролюючими та правоохоронними органами у разі виявлення порушень в їх діяльності.

Фото: ДБР

Погрожуючи у разі відмови накладенням доган, керівник Філії також вимагав від працівників штучно зменшувати обсяги видобутої лісопродукції, для подальшої реалізації «залишків» за готівку, як необлікованих. За попередніми оцінками збитки держави від протиправної діяльності можуть сягати десятків мільйонів гривень.

Слідчі Бюро у межах розпочатого кримінального провадження задокументували декілька епізодів у ході яких директор отримав неправомірну вигоду на загальну суму близько 11 тисяч доларів США. Гроші він надалі розподіляв між посадовцями Центрального лісового Офісу.

Під час отримання частини хабаря в розмірі 4 тис. американських доларів посадовець був затриманий «на гарячому». Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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