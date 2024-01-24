Як отримати компенсацію або реалізувати житловий сертифікат єВідновлення — алгоритм Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Як отримати компенсацію або реалізувати житловий сертифікат єВідновлення — алгоритм

Загальна сума, на яку 298 українських родин придбали нову домівку за програмою єВідновлення, вже перевищила півмільярда гривень.

Ще 1,5 мільярда гривень власники виданих житлових сертифікатів за зруйноване житло забронювали. Це означає, що вони вже визначились з новою оселею, яку незабаром готові купити.

Про це розповіла Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Вона повідомила, що загальна сума коштів, які держава перерахувала продавцям нерухомості, яка стала новою домівкою сотням українських родин, житло яких було знищено внаслідок військової агресії росії, на сьогодні складає понад 726 млн гривень.

Вже сформовано 2385 житлових сертифікатів єВідновлення на загальну суму в 4,3 млрд гривень.

Що це означає

Сформований житловий сертифікат означає позитивне рішення по компенсації за зруйноване житло. Ще один позитивний показник — кількість оброблених заяв. Так, станом на сьогодні українці подали 8974 заяв і більше половини — 4774 заяви, вже обробили.

Як отримати компенсацію або реалізувати житловий сертифікат

Подати в Дії, через ЦНАП або у нотаріуса інформаційне повідомлення та заяву на компенсацію по пошкодженому або знищеному житлу;

Дочекатися візиту спеціальної комісії від органів місцевого самоврядування, яка обстежить житло — він відбудеться протягом 30 днів;

Відкрити рахунок в одному з банків-партнерів (ПриватБанк, monobank, ПУМБ, Ощадбанк, Sense Bank, Райффайзен Банк та ін.);

Отримати рішення комісії з сумою компенсації або житловий сертифікат у «Дії».

Після отримання житлового сертифікату необхідно обрати нове житло і забронювати в Дії необхідну суму.

Після бронювання, але перед укладанням угоди купівлі-продажу потрібно відмовитися від права власності на зруйноване житло. Зробити це можна самостійно або ж з допомогою нотаріуса та реєстратора, звернувшись до ЦНАП.

Після заключення угоди купівлі-продажу кошти надійдуть продавцю. Це означатиме, що заявник реалізував свій житловий сертифікат.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, з 1 січня 2024 року отримати компенсацію можуть громадяни, які за власний кошт відремонтували своє пошкоджене житло;

крім того, на початку грудня минулого року почали виплачувати компенсацію за пошкоджене житло, яке потребує капітального ремонту — до 500 тис гривень;

власники зруйнованого внаслідок бойових дій житла мають право на виплати ВПО. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.