Щомісячна державна допомога на проживання: хто може отримати 3000 та 2000 грн — Finance.ua

Щомісячна державна допомога на проживання: хто може отримати 3000 та 2000 грн Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Фото: ДСНС

Власники зруйнованого внаслідок бойових дій житла мають право на виплати ВПО.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції.

Хто має право на допомогу

Серед тих, хто має право на отримання довідки про взяття на облік як ВПО:

особи, житло яких знищено або пошкоджено (до ступеня непридатного для проживання) внаслідок збройної агресії російської федерації (за наявності підтвердження відповідним актом обстеження технічного стану будинку або квартири). Це передбачено Постановою КМУ від 1 жовтня 2014 року № 509.

Виплати ВПО можуть бути призначені таким особам відповідно до урядової Постанови від 20 березня 2022 року № 332.

Як надається допомога

Державна допомога може надаватися ще на один шестимісячний період, якщо особа повернулася до місця проживання, з якого вона перемістилася, відмовилася від допомоги та після цього її житло було знищено або пошкоджено.

Ця допомога виплачується за наявності даних про пошкоджене/зруйноване житло у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України.

Або — за наявності документального підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок збройної агресії рф, яке надається із заявою на отримання допомоги.

не зможуть отримувати допомогу від держави. Нагадаємо, від 1 січня 2024 року в Україні частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) більше

Гроші не отримуватимуть ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету).

Так само допомогу скасували для тих переселенців, хто придбав новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ).

Громадяни, які перебувають за кордоном понад місяць, а якщо точно, то 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин, не отримуватимуть гроші з 1 січня 2024 року.

Довідка Finance.ua:

житло, яке віднесено до 2 та 3 категорій пошкодження, вважається таким, що непридатне для проживання.

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