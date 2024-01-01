Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року — Finance.ua

Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року Сьогодні 08:28 — Особисті фінанси

Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року

Нововведення щодо виплат переселенцям стосуються як внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Від 1 січня 2024 року в Україні частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) більше не зможе отримувати допомогу від держави.

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Громадяни, які перебувають за кордоном понад місяць, а якщо точно, то 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин, не отримуватимуть гроші з 1 січня 2024 року.

Також, згідно з постановою Кабінету міністрів від 11.07.2023 № 709 «Про підтримку внутрішньо переміщених осіб», державна допомога скасовується для переселенців, які перебувають у місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм.

Внутрішньо переміщені особи, які залишилися в Україні: чи всі мають право на виплати?

Гроші не отримуватимуть ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету).

Так само допомогу скасували для тих переселенців, хто придбав новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ).

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Якщо ви отримували допомогу від держави, а маєте власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими, то виплати від держави від 2024 року припиняться і для вас.

Особи, які придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), банківські метали, чи мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тисяч гривень, не отримають виплати з нового року.

Водночас, як Фокус писав раніше, згідно з рішенням уряду, із 1 лютого 2024 року майже в 15 разів зменшується кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримуватимуть компенсацію на проживання. Тобто цих людей позбавлять державних виплат.

Тим часом громадяни України, які зіткнулися з важкими обставинами через воєнні дії, можуть отримати додаткову фінансову підтримку 4415 гривень від благодійної організації.

Фокус За матеріалами:

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