Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року

Особисті фінанси
49
Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
Нововведення щодо виплат переселенцям стосуються як внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.
Від 1 січня 2024 року в Україні частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) більше не зможе отримувати допомогу від держави.
Читайте також
Громадяни, які перебувають за кордоном понад місяць, а якщо точно, то 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин, не отримуватимуть гроші з 1 січня 2024 року.
Також, згідно з постановою Кабінету міністрів від 11.07.2023 № 709 «Про підтримку внутрішньо переміщених осіб», державна допомога скасовується для переселенців, які перебувають у місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм.

Внутрішньо переміщені особи, які залишилися в Україні: чи всі мають право на виплати?

Гроші не отримуватимуть ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету).
Так само допомогу скасували для тих переселенців, хто придбав новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ).
Читайте також
Якщо ви отримували допомогу від держави, а маєте власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими, то виплати від держави від 2024 року припиняться і для вас.
Особи, які придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), банківські метали, чи мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тисяч гривень, не отримають виплати з нового року.
Водночас, як Фокус писав раніше, згідно з рішенням уряду, із 1 лютого 2024 року майже в 15 разів зменшується кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримуватимуть компенсацію на проживання. Тобто цих людей позбавлять державних виплат.
Тим часом громадяни України, які зіткнулися з важкими обставинами через воєнні дії, можуть отримати додаткову фінансову підтримку 4415 гривень від благодійної організації.

Безкоштовна валютна розсилка Finance.ua 🤑

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.