Жінки-підприємці ВПО можуть отримати гранти для бізнесу — Finance.ua

Жінки-підприємці ВПО можуть отримати гранти для бізнесу Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Жінки-підприємці ВПО можуть отримати гранти для бізнесу

Програму мінігрантів для жінок-підприємниць запустив Благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні». Про це повідомляється на сайті фонду

Фонд «Жіночі можливості в Україні» проводить конкурс мінігрантів для підтримки та розвитку підприємництва в Одеській та Миколаївській областях. Фонд надає гранти жінкам-підприємницям, які продовжують вести свій бізнес в умовах воєнного стану, — повідомили у фонді.

Хто має право брати участь у конкурсі:

жінки, які мають працюючий бізнес (від 6 місяців і більше), зареєстровані, як фізична особа-підприємець в Одеській або Миколаївській областях,

або релокували бізнес після 24 лютого 2022 року на територію цих областей та мають підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи.

Заявники повинні мати чіткий план розвитку та розширення свого бізнесу, а також протягом 6 місяців з моменту отримання грантової підтримки від Фонду створити щонайменше одне нове робоче місце, уточнили у фонді.

У конкурсі не можуть брати участь жінки-підприємці, які отримали грант від Фонду протягом минулого року.

Заявки мають бути подані протягом встановленого терміну з 4 до 31 грудня 2023 року.

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