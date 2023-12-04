Малі підприємства, які очолюють жінки, можуть отримати грант в 400 тис. грн: умови надання (опитування) — Finance.ua
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Малі підприємства, які очолюють жінки, можуть отримати грант в 400 тис. грн: умови надання (опитування)

Кредит&Депозит
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Малі підприємства, які очолюють жінки, можуть отримати грант в 400 тис. грн: умови надання (опитування)
Малі підприємства, які очолюють жінки, можуть отримати грант в 400 тис. грн: умови надання (опитування)
Малим підприємствам Вінницької, Одеської та Чернігівської областей пропонують грантову підтримку.
Про це пише Мінреінтеграції.
Пройдіть, будь-ласка, опитування:

Чи маєте ви свій бізнес? 💼

Конкурс оголошено в межах реалізації проєкту «Забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку» (SEED) французької неурядової організації ACTED

Хто може взяти участь

Участь у конкурсі можуть взяти постраждалі від збройної агресії рф підприємства, які очолюють жінки. Оскільки основною метою проєкту SEED є підвищення економічної безпеки жінок і надання можливостей для їхньої самореалізації та розвитку.
Гранти можуть надаватися таким групам підприємницької діяльності залежно від ситуації, в якій вони опинилися:
  • тим, хто потребує зовнішньої фінансової підтримки для відновлення своєї економічної діяльності;
  • тим, хто потребує зовнішньої підтримки, щоб зберегти свою економічну діяльність;
  • тим, хто демонструє спроможність і потенціал для певного розширення та створення нових робочих місць у своїх регіонах.
  • Сума гранту становить до 400 тисяч гривень.
Кінцевий термін подання заявок — 22 грудня 2023 року.
Більше інформації - за посиланням.
Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства зовнішньої політики Канади.
Нагадаємо, у 2023 році кожен другий новий ФОП відкривають жінки. Загалом від початку року вже було зареєстровано 36 892 ФОПи, з них 51% або 18 776 створили жінки. Про це повідомляє Опендатабот. Загалом протягом 2022 року жінки зареєстрували понад 93 тисячі ФОПів — це 48% від загальної кількості нових малих бізнесів.
Третина нових ФОПів, зареєстрованих жінками, займаються роздрібною торгівлею — їх майже вдвічі більше, аніж чоловіків у цій категорії. 10 658 підприємиць розпочали власну справу в сфері ІТ — друге місце за кількістю реєстрацій. Натомість це лише 34% від загальної кількості ФОПів за цією категорією.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд ухвалив Постанову, відповідно до якої з 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні, ув’язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію рф проти України, а також їхні діти.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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