Уряд спростив призначення соціальних стипендій та соцдопомоги — Finance.ua

Уряд спростив призначення соціальних стипендій та соцдопомоги Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Уряд спростив призначення соціальних стипендій та соцдопомоги

Уряд ухвалив Постанову, відповідно до якої з 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні, ув’язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію рф проти України, а також їхні діти.

Пройдіть, будь-ласка, опитування:

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Також для дітей учасників бойових дій спрощено перелік документів, на підставі яких призначатиметься стипендія.

Оптимізовано процедуру отримання соцдопомоги для певних категорій осіб:

осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю.

осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю.

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Щодо соціальної стипендії:

Особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, зможуть отримати таку стипендію на підставі виписки з відповідного Єдиного реєстру осіб (Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України). Їхні діти, — надавши таку виписку або копію рішення (протоколу) про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Учасникам бойових дій та їхнім дітям для оформлення соціальної стипендії достатньо буде надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення УБД.

Щодо державної соціальної допомоги:

У разі втрати паперових документів для її призначення орган соцзахисту використає скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або медичного висновка про дитину з інвалідністю.

Такі зміни зумовлені тим, що під час дії воєнного стану в Україні почастішали випадки втрати паперових документів, які необхідні для призначення державної соціальної допомоги. Щоб вирішити цю проблему, Мінсоцполітики запропонувало можливу альтернативу.

Довідка Finance.ua:

Уряд подовжив термін для звернення за разовою допомогою до Дня Незалежності України ветеранам війни, які проходять службу, до 10 грудня. Як повідомила прес-служба Кабінету Міністрів, для забезпечення виплат допомоги до Дня Незалежності України особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, відповідні органи — міністерства та відомства, військові формування, підприємства, установи, організації - мали подати Пенсійному фонду України інформацію про таких осіб не пізніше ніж до 1 жовтня поточного року.

У липні стало відомо, що до Дня Незалежності України держава забезпечить разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи країну.

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