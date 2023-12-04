Уряд спростив призначення соціальних стипендій та соцдопомоги — Finance.ua

Уряд спростив призначення соціальних стипендій та соцдопомоги
Уряд ухвалив Постанову, відповідно до якої з 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні, ув’язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію рф проти України, а також їхні діти.
Пройдіть, будь-ласка, опитування:
💰Чи отримуєте ви будь-яку допомогу від держави?
Про це повідомили в Мінсоцполітики.
Також для дітей учасників бойових дій спрощено перелік документів, на підставі яких призначатиметься стипендія.
Оптимізовано процедуру отримання соцдопомоги для певних категорій осіб:
- осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю.
- осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю.
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Щодо соціальної стипендії:
- Особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, зможуть отримати таку стипендію на підставі виписки з відповідного Єдиного реєстру осіб (Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України). Їхні діти, — надавши таку виписку або копію рішення (протоколу) про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- Учасникам бойових дій та їхнім дітям для оформлення соціальної стипендії достатньо буде надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення УБД.
Щодо державної соціальної допомоги:
У разі втрати паперових документів для її призначення орган соцзахисту використає скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або медичного висновка про дитину з інвалідністю.
Такі зміни зумовлені тим, що під час дії воєнного стану в Україні почастішали випадки втрати паперових документів, які необхідні для призначення державної соціальної допомоги. Щоб вирішити цю проблему, Мінсоцполітики запропонувало можливу альтернативу.
Довідка Finance.ua:
- Уряд подовжив термін для звернення за разовою допомогою до Дня Незалежності України ветеранам війни, які проходять службу, до 10 грудня. Як повідомила прес-служба Кабінету Міністрів, для забезпечення виплат допомоги до Дня Незалежності України особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, відповідні органи — міністерства та відомства, військові формування, підприємства, установи, організації - мали подати Пенсійному фонду України інформацію про таких осіб не пізніше ніж до 1 жовтня поточного року.
- У липні стало відомо, що до Дня Незалежності України держава забезпечить разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи країну.
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