Кожен другий малий бізнес в Україні відкривають жінки (інфографіка) — Finance.ua
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Кожен другий малий бізнес в Україні відкривають жінки (інфографіка)

Особисті фінанси
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Кожен другий малий бізнес в Україні відкривають жінки (інфографіка)
Кожен другий малий бізнес в Україні відкривають жінки (інфографіка), Фото: freepik.com
У 2023 році кожен другий новий ФОП відкривають жінки. Загалом від початку року вже було зареєстровано 36 892 ФОПи, з них 51% або 18 776 створили жінки
Про це повідомляє Опендатабот.
Від 2017 року частка жінок, які відкривали ФОПи, росла. У 2020-2021 роках підприємиці відкривали 51% нових справ, проте велика війна дещо відкинула цей показник назад. Загалом протягом 2022 року жінки зареєстрували понад 93 тисячі ФОПів — це 48% від загальної кількості нових малих бізнесів.
Кожен другий малий бізнес в Україні відкривають жінки (інфографіка)

Чим займаються підприємниці

Третина нових ФОПів, зареєстрованих жінками, займаються роздрібною торгівлею — їх майже вдвічі більше, аніж чоловіків у цій категорії. 10 658 підприємиць розпочали власну справу в сфері ІТ — друге місце за кількістю реєстрацій. Натомість це лише 34% від загальної кількості ФОПів за цією категорією.
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У 2022 році жінки «перегнали» чоловіків у сфері надання інших індивідуальних послуг (85% нових справ — жінки), в виробництві одягу, освіті та hr (75%), соцдопомозі (74%) та охороні здоров’я (72%) тощо.

Кількість жінок-директорок

Ситуація із жінками на чолі компаній не така позитивна. Рік у рік кількість жінок-директорів середнього та великого бізнесу зменшується.
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У 2021 році лише 35% бізнесів очолювали жінки. Рік повномасштабного вторгнення скоротив їх кількість до 29%. Загалом торік було відкрито 9 405 компаній під керівництвом жінок.
Кожен другий малий бізнес в Україні відкривають жінки (інфографіка)
У 2023 намітилася тенденція на зростання. Від початку року було відкрито 3849 бізнесів, а жінки очолюють 30% нових компаній.
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За матеріалами:
Finance.ua
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