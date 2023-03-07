Бізнес у лютому: кількість нових ФОП зменшується, а реєстрацій нових компаній побільшало (інфографіка) — Finance.ua

Бізнес у лютому: кількість нових ФОП зменшується, а реєстрацій нових компаній побільшало (інфографіка) Сьогодні 09:07 — Особисті фінанси

Бізнес у лютому: кількість нових ФОП зменшується, а реєстрацій нових компаній побільшало (інфографіка)

У лютому дещо зменшилась кількість реєстрацій нових ФОП — до 16,6 тисяч. Натомість, у порівнянні з січнем, побільшало реєстрацій нових компаній — 2,7 тисячі.

Про це повідомляє Опендатабот.

Інфографіка: Опендатабот

У лютому кількість договорів до січня майже не змінилась, а ось актів побільшало на 8%. У порівнянні з показниками лютого 2022 року до великого вторгнення, електронний документообіг значно активувався: 2х договорів, 1,5х — актів.

Інфографіка: Опендатабот

У лютому стан справ українських рестораторів дещо погіршився. За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS кількість працюючих закладів істотно не змінилась, але їх обіги впали на 7%.

Інфографіка: Опендатабот

За даними сервісу Хорошоп, після активного грудневого шопінгу та й відпочинку від нього на новорічних канікулах у лютому українці стали більше купувати в інтернеті. В середньому, минулого місяця українці шопились в інтернет-магазинах в 1,3 рази більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Інфографіка: Опендатабот

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