Кому з ВПО продовжать виплати у лютому — Finance.ua

Кому з ВПО продовжать виплати у лютому Вчора 14:03 — Особисті фінанси

Частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого не отримуватимуть зазначені виплати.

Але Мінсоцполітики розробило проєкт постанови про продовження виплати допомоги тим ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 р. і період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 р.

Про це повідомило Мінсоцполітики.

Не всі ВПО з моменту свого переміщення змогли інтегруватись у приймаючі громади, а родини, в яких є діти, особи з інвалідністю та які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, не мають можливості віддавати дітей в садочки. Школи ж у таких регіонах в переважній більшості працюють лише в онлайн-форматі, що суттєво обмежує можливість для працездатних членів родин працевлаштуватись.

Кому продовжать платити

Проект постанови пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлашуватись через обʼєктивні обставини, одночасно поєднуючи це з наданням важливих соціальних послуг (передусім, послуг з догляду за дітьми, таких як «муніципальна няня»).

Механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, аби допомогти їм знову стати на ноги після переміщення та інтегруватись внові громади.

Також пропонується суттєво переглянути можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.

Цьогоріч фінансування програм для підтримки внутрішніх переселенців передбачає суму понад 82,7 мільярда гривень.

На заходи з підтримки евакуйованих та осіб, які проживають у деокупованих населених пунктах, із держбюджету виділено 94,7 мільйона гривень.

У межах проєкту «Прихисток» майже 150 тисяч власників домогосподарств отримали 1,96 мільярда гривень компенсації за розміщення 2,8 мільйона внутрішніх переселенців.

правила виплати допомоги переселенцям. Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше. Також нагадаємо , що в Україні змінилисьпереселенцям. Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.

У разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А в разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, з 1 лютого зменшиться кількість переселенців, які отримують грошову допомогу.

«Згідно зі змінами до законодавства, з 1 лютого грошову допомогу отримуватимуть понад 170 тисяч ВПО! Наразі її отримують 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб! Як омбудсман України я не погоджуюся зі змінами й озвучив цю проблематику на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів», — про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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