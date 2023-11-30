З 1 лютого зменшиться кількість переселенців, які отримують грошову допомогу — Finance.ua

З 1 лютого зменшиться кількість переселенців, які отримують грошову допомогу Вчора 11:02 — Казна та Політика

З 1 лютого зменшиться кількість переселенців, які отримують грошову допомогу

З лютого наступного року зменшиться кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують грошову допомогу.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Фейсбуці.

«Згідно зі змінами до законодавства, з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО! Наразі її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб! Як омбудсман України я не погоджуюся зі змінами й озвучив цю проблематику на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів», — зазначив Лубінець.

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Офіс омбудсмана підтримує позицію, що українці, які проживають за кордоном не мають отримувати допомогу на проживання ВПО, оскільки вони отримують допомогу від іноземних держав.

«Водночас ми не підтримуємо підхід, коли не будуть отримувати допомогу ВПО ті громадяни України, які мають на своїх рахунках суму, яка перевищує 100 тисяч гривень. Адже, наприклад, таку суму можуть мати на рахунках рідні захисників України, які перебувають у полоні чи є зниклими безвісти за особливих обставин і мають статус ВПО», — зауважив Лубінець.

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Він також озвучив низку тез для Мінсоцполітики.

«Зазначив, що Мінсоцполітики своєчасно не закупили бланки посвідчень осіб з інвалідністю. Загальна потреба до кінця 2023 року — понад 107 тисяч одиниць. Водночас закупили всього близько 64 тисяч одиниць бланків. Це не покриває потреби!» — підкреслив Лубінець.

Питання отримання соціальних послуг у громадах, питання безбар'єрності, зокрема у МТП, забезпечення громадян реабілітаційними послугами — це теж лунало під час слухань комітету.

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«З урахувань усіх питань ми надавали рекомендації Мінсоцполітики, МОЗ, органам місцевого самоврядування. На мою думку, вони мають бути враховані. А якщо не вистачає фінансового ресурсу — громадяни мають бути заздалегідь про це повідомлені! Зокрема щодо отримання соціальної допомоги!» — підсумував Лубінець.

Довідка Finance.ua:

З 1 лютого припиняють виплати таким категоріям ВПО:

особа придбала транспортний засіб (механізм), що підлягає реєстрації, з року випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда або причепа);

особа здійснила покупку на суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

особа здійснила операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

особа має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташовані на територіях, не включених до переліку територій, або на територіях, включених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації;

особа перебувала та після переміщення перебуває на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті тощо;



особа перебувала та після переміщення перебуває на повному державному утриманні в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) спрямування.



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Укрінформ За матеріалами:

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